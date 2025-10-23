Este pueblo uruguayo cambió su denominación y hasta lo visitó Charles Darwin: dónde queda

Sus calles, paisajes y edificaciones cuentan fragmentos de un pasado que aún se siente presente.

En Uruguay existe un pequeño pueblo con una historia singular que atraviesa siglos y relatos fascinantes. Su identidad fue cambiando con el tiempo: tuvo distintos nombres y recibió visitantes ilustres, entre ellos el reconocido naturalista Charles Darwin , cuya presencia quedó registrada como parte de sus exploraciones en América del Sur.

Este destino, que combina belleza natural con un profundo legado histórico, se transformó en un punto de interés tanto para viajeros curiosos como para amantes de la historia. Conocer su historia y ubicación permite comprender por qué este pueblo se ha ganado un lugar especial dentro del mapa turístico uruguayo.

Sacachispas no se presenta como un destino turístico convencional, pero brinda una propuesta serena para quienes desean explorar lugares poco conocidos y alejarse del ajetreo urbano. Villa Darwin , también llamada “Sacachispas”, es una pequeña localidad ubicada en el departamento de Soriano, Uruguay , a orillas del arroyo Perico Flaco y a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo.

Aunque es un poblado tranquilo y con pocos habitantes (aproximadamente 500), posee un valor histórico significativo: en 1833 formó parte del recorrido de Darwin por América del Sur.

Entre sus atractivos destaca el Cerro de los Claveles, un mirador natural cercano al pueblo que permite contemplar el río Negro y el paisaje que fascinó a Charles Darwin durante su viaje por la región.