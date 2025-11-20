Tragedia en la Ruta 2: un joven murió atropellado por un camión

El hecho se produjo a la altura de Abasto, cuando la víctima, que no fue identificada ya que no portaba documentos, fue arrollada cuando caminaba por la zona.

Un joven murió luego de ser atropellado por un camión en la Ruta 2 , a la altura de la localidad platense de Abasto , y las autoridades iniciaron una investigación por "homicidio culposo" y establecer la identidad de la víctima ya que no portaba documentos.

El hecho se produjo cuando un camión conducido por José María Druetta , quien tiene 66 años, chocó a un peatón que circulaba por la zona y descripta como un hombre de tez trigueña, vestido con un buzo fucsia con capucha, pantalón de jeans gris y remera gris. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes del caso señalaron que sus documentos no se encontraban entre sus pertenencias.

En tanto, la víctima fue asistida por un grupo de médicos que llegaron al lugar en la ambulancia N°46 de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) , pero finalmente falleció. Ahora, el fiscal Fernando Padovan pidió que Druetta se realice un test de alcoholemia, además de analizar los registros de las cámaras de seguridad de la zona y la intervención de la Policía Científica.

En este marco, el personal de la Comisaría 7ma de Abasto buscan identificar al joven fallecido, mientras que el tránsito permaneció parcialmente interrumpido en el marco de la investigación.

Durante la madrugada del jueves, dos camiones chocaron en ruta 9 a la altura de Baradero y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada, derramando su carga y produciendo una interrupción total de la traza central . Producto del choque, un hombre resultó herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.57 de la madrugada en la autopista Buenos Aires-Rosario, mano hacia Zárate, por lo que el tramo hacia Buenos Aires se encuentra a paso de hombre y hay mucha demora. Es por ello que desde Vialidad establecieron el desvío en colectora a la altura del kilómetro 144 y retoma para descender en km 142.

Debido al impacto, dos personas resultaron heridas. Una de ellas sufrió lesiones más graves, por lo que debió ser hospitalizado. En el lugar trabajaronn personal de Bomberos y Gendarmería para limpiar la zona y también despejar la calzada, ya que el camión volcado quedó atravesado en el asfalto y quedaron pedazos del vehículo allí.

Además, llevaron adelante la tarea de traspaso de mercadería y cerciorarse de haber eliminado todo tipo de rastro del combustible derramado para evitar nuevos incidentes viales.