Suspendieron la licencia de un conductor por manejar a más de 170 km/h con su hijo sin cinturón

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le quitó la licencia a un conductor de la provincia de Tucumán, luego de que publicara videos en sus redes sociales en los que se lo observaba mientras manejaba un vehículo a más de 170 kilómetros por hora y con su hijo en el asiento delantero sin cinturón de seguridad.

En un comunicado, la ANSV afirmó que el hombre será convocado para ser analizado: "Luego de varias denuncias recibidas, el organismo nacional solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir. El conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas , con el fin de determinar si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública".

En tal sentido, recordó el peligro de sobrepasar el límite de velocidad. "El exceso de velocidad incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía" , advirtió el organismo.

Por último, recordaron que se debe utilizar el cinturón de seguridad y el rango etario de los que tienen que trasladarse en los asientos traseros: "Además, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, así como los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y edad".

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes del hecho agregaron que el hombre acusado también se grabó mientras conducía una motocicleta a más de 100 kilómetros por hora, sin respetar las reglas de seguridad vial.

La ANSV suspendió la licencia de la joven agredida en Villa del Parque

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió el 6 de noviembre la licencia de conducir de la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque, luego de que se viralizara un video en el que se la observó mientras manejaba a casi 160 kilómetros por hora.

En un comunicado difundido por redes sociales, la ANSV confirmó la medida vinculada a una joven llamada Agustina, quien tiene 23 años: "Una conductora que fue noticia hoy en Villa del Parque (CABA) por otro caso, será suspendida luego de conocerse videos en sus redes sociales donde se filmaba mientras manejaba a más de 150 km/h".

También marcó el faltante de una patente del vehículo. "Luego de varias denuncias que diferentes usuarios enviaron a la ANSV, el organismo identificó a la conductora y tomó la decisión de pedir la inhabilitación de la Licencia de Conducir, por poner en riesgo a terceros. En tanto, se detectó que su vehículo no tiene patente trasera", expresaron.

En tanto, señalaron los pasos a seguir: "Ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles. En tiempos de contenido y viralización en redes, el hecho se suma a otros en los que la imprudencia se convierte en show".

"La medida no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió, sino con las imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante", concluyeron.

La decisión se dio a conocer tras la viralización de un video en el que se observa a Agustina mientras conducía con una sola mano sobre el volante y a gran velocidad, cerca de los 160 kilómetros por hora, durante un día de lluvia.

Al ser compartido en X, recibió mucho repudio y rechazo, además de comentarios negativos, muchos de ellos remarcando que no llevaba puesto el cinturón mientras manejaba a gran velocidad, y utilizaba el celular para poder grabar el video.