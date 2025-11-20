20 de noviembre de 2025 Inicio
Cristiano Ronaldo publicó una foto con la "Llave de oro" de la Casa Blanca junto a Donald Trump

El futbolista y su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, compartieron una visita por el Salón Oval junto al presidente estadounidense. El encuentro sucedió para promocionar a Arabia Saudita como el anfitrión del Mundial 2034.

Por
Gracias

"Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mi y a mi futura esposa", publicó Cristiano Ronaldo. 

Después de la cena de gala que el presidente estadounidense Donald Trump compartió con el magnate Elon Musk, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y la estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, ahora el delantero y capitán de la selección portuguesa compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que mostró la "llave de oro" de la Casa Blanca que le otorgó el mandatario norteamericano.

En agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska.
"Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mi y a mi futura esposa (la argentina) Georgina Rodríguez. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar, y estoy listo para contribuir a inspirar a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y una paz duradera”, escribió Ronaldo en el post que, en menos de 24 horas, ya tuvo más de 21 millones de likes y 339 mil comentarios.

Embed - Cristiano Ronaldo on Instagram: "Thank you Mr. President for your invitation and for the warm welcome you and the First Lady gave me and my future wife, @georginagio. Each of us has something meaningful to give, and I stand ready to do my part as we inspire new generations to build a future defined by courage, responsibility and lasting peace."
View this post on Instagram

El perfil de Instagram de la Casa Blanca también se hizo eco de la nueva amistad entre el futbolista portugués y el presidente norteamericano, ya que se publicó un video en el que se lo ve a Trump brindando una recorrida a Ronaldo y su pareja por la columnata, donde están colgadas las fotografías de los exmandatarios del país.

Durante la cena de gala en la Casa Blanca sucedida durante la noche del miércoles, Trump agradeció la presencia de Ronaldo y destacó que su hijo pequeño, Barron Trump, “lo respeta un poco más” después de haberlos presentado en persona. En el evento también estuvieron presentes el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, el megamagnate Elon Musk y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Este último fue señalado como el responsable intelectual del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul, en 2018, quien fue estrangulado por agentes saudíes y su cuerpo fue descuartizado para sacar el cadáver a escondidas del edificio.

La visita a Estados Unidos de Ronaldo, Infantino y el heredero saudí se explica por la estrategia de promoción de Arabia Saudita para ser el anfitrión de la Copa del Mundo de Fútbol de 2034. El fondo soberano PIF, propiedad del príncipe es también el accionista mayoritario del equipo de Ronaldo, el Al-Nassr FC. En junio, el portugués renovó su contrato con el equipo saudí por dos años más y también es dueño, en un bajo porcentaje, del club.

Embed - The White House on Instagram: "Two GOATS. CR7 x 45/47 "
View this post on Instagram

