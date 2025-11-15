15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el incendio, se habilitó por completo el tránsito en la Autopista Cañuelas-Ezeiza

El fuego continúa activo, en el lugar trabajan 30 dotaciones y 380 bomberos. El humo de la explosión se dispersó y desde Vialidad Nacional confirmaron que ya se puede circular.

Por
Se abrió al tránsito la autopista.

Se abrió al tránsito la autopista.

Tras 14 horas del comienzo del incendio, Vialidad Nacional habilitó todos los carriles de la Autopista Cañuelas-Ezeiza. El fuego continúa activo, en el lugar trabajan 30 dotaciones y 380 bomberos.

El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.
Te puede interesar:

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

Las llamas se habrían originado durante la noche del viernes, aunque todavía no se conocen las causas que originaron el hecho.

"Ya se encuentra liberado el tránsito en ambos sentidos en el km 44 (Zona del parque industrial de Ezeiza). Sigue señalización en zona y personal de seguridad trabajando", explicaron desde la página web oficial de Vialidad Nacional y recomendaron circular con precaución y respetar las indicaciones.

Vialidad Autopista 15-11-25
Captura.

Captura.

Todos los esfuerzos están concentrados en aminorar el incendio que afecta a más de diez fábricas del polo industrial y que, por el momento, dejó un saldo de 20 personas heridas, entre ellos bomberos y policías.

A raíz del humo negro, la baja visibilidad y para poder resguardar a los automovilistas, la Autopista se cortó poco después de la explosión que se registró en la planta agroquímica en Carlos Spegazzini.

Desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informaron que los móviles de Asistencia Vial ordenaron la circulación vehicular y acompañaron el trabajo de bomberos y equipos de emergencia. El operativo se desplegó sobre la colectora de la Autopista Ezeiza–Cañuelas (Km 40).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ANSV suspendió la licencia del conductor.

Suspendieron la licencia de un conductor por manejar a más de 170 km/h con su hijo sin cinturón

Trenes Argentinos se refirió al descarrilamiento del Sarmiento.

Descarriló una formación del Sarmiento: la explicación oficial de Trenes Argentinos

El hecho se produjo en La Plata.

Tragedia en La Plata: murió un motociclista tras chocar con un camión

Los camiones se incendiaron justo después de chocar.

Brutal choque en Ruta 7 entre una familia y dos camiones: hay dos muertos

El hecho se produjo en la Ruta 36.
play

Tragedia: un muerto y un herido grave por el choque de una camioneta

El hecho se produjo en Barracas.
play

Tragedia en Barracas: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Rating Cero

La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.
play

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

La China Suárez dio a entender por qué tiene pocos amigos. 

¿Una indirecta para Lali? La China Suárez contó por qué se alejó de varios amigos: "No me gustan los tibios"

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha. 

Esta película de Marvel fue filmada totalmente en blanco y negro y ahora tendrá su secuela: cuál es

Las mediáticas siguen en conflicto.

La China Suárez apuntó sutilmente contra Wanda Nara: "Estoy con ganas de vengarme"

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

últimas noticias

El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

5 ejercicios físicos sencillos que son excelentes para hacer a la mañana: lo pueden hacer mayores de 50 años

Hace 12 minutos
La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

Hace 21 minutos
play
La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

Hace 28 minutos
Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 29 minutos
Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

El truco para que Gemini, la IA de Google, no lea tus mensajes de WhatsApp

Hace 34 minutos