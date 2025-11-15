Tras el incendio, se habilitó por completo el tránsito en la Autopista Cañuelas-Ezeiza El fuego continúa activo, en el lugar trabajan 30 dotaciones y 380 bomberos. El humo de la explosión se dispersó y desde Vialidad Nacional confirmaron que ya se puede circular. Por







Se abrió al tránsito la autopista.

Tras 14 horas del comienzo del incendio, Vialidad Nacional habilitó todos los carriles de la Autopista Cañuelas-Ezeiza. El fuego continúa activo, en el lugar trabajan 30 dotaciones y 380 bomberos.

Las llamas se habrían originado durante la noche del viernes, aunque todavía no se conocen las causas que originaron el hecho.

"Ya se encuentra liberado el tránsito en ambos sentidos en el km 44 (Zona del parque industrial de Ezeiza). Sigue señalización en zona y personal de seguridad trabajando", explicaron desde la página web oficial de Vialidad Nacional y recomendaron circular con precaución y respetar las indicaciones.

Vialidad Autopista 15-11-25 Captura. Todos los esfuerzos están concentrados en aminorar el incendio que afecta a más de diez fábricas del polo industrial y que, por el momento, dejó un saldo de 20 personas heridas, entre ellos bomberos y policías.

A raíz del humo negro, la baja visibilidad y para poder resguardar a los automovilistas, la Autopista se cortó poco después de la explosión que se registró en la planta agroquímica en Carlos Spegazzini.

Desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informaron que los móviles de Asistencia Vial ordenaron la circulación vehicular y acompañaron el trabajo de bomberos y equipos de emergencia. El operativo se desplegó sobre la colectora de la Autopista Ezeiza–Cañuelas (Km 40).