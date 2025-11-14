15 de noviembre de 2025 Inicio
Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

La carretera se cerró por prevención para la circulación de todos los vehículos, ya que el siniestro ocurrió enfrente a la carretera en la zona del suroeste de la Provincia de Buenos Aires.

El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

La explosión en una zona de fábricas en la zona de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, provocó el corte de la Autopista Ezeiza-Cañuelas por precaución, mientras hay más de 15 dotaciones de Bomberos trabajando en el lugar.

Los vecinos de Ezeiza se comunicaron entre sí para elevar las precauciones por la nube tóxica causada por la explosión.
Pánico entre los vecinos de Ezeiza por la explosión en el Parque Industrial: "El humo es tóxico"

Las ambulancias llegan desde las localidades vecinas hasta un lugar cercano a la carretera que divide el parque industrial, de la mano que va a Cañuelas y la contraria hacia Tristán Suárez.

Pasadas las 20 de este viernes, el fuego se veía en columnas de 35 metros, aproximadamente, y la nube de humo hizo imposible respirar, por la combustión tóxica, que emanaba del siniestro en el suoreste de la Provincia de Buenos Aires.

Ante el corte que se produjo, las autoridades da vías alternativas para que los conductoras desvíen su circulación. Mientras desde el Aeropuerto de Ezeiza está operando con normalidad.

Desde la Municipalidad de Cañuelas activaron un plan de contingencia para activarlo en caso de ser necesario, si recibieran personas heridas por el grave siniestro y con riesgo de contaminación por un gas tóxico.

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución. 

Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

Explosión en Ezeiza: hay alerta roja en los hospitales de la zona y hay evacuados

Explosión en Ezeiza: "Es todo muy confuso. Explotaron los vidrios", describió el intendente Gastón Granados

Se dictó el Código Rojo en el distrito de Ezeiza.

Así fue el momento de la explosión de la fábrica en Ezeiza

últimas noticias

Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, aseguró que hay 40 dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar para evitar que el incendio se propague a los galpones linderos.

Desde Provincia aseguraron: "Estamos trabajando para que el fuego no se propague más"

Hace 7 minutos
Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

Hace 55 minutos
La explosión tuvo una onda expansiva de 15 kilómetros y hay preocupación por la nube tóxica.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

Hace 57 minutos
El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: hay alerta roja en los hospitales de la zona y hay evacuados

Hace 1 hora