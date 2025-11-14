Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

La explosión en una zona de fábricas en la zona de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, provocó el corte de la Autopista Ezeiza-Cañuelas por precaución, mientras hay más de 15 dotaciones de Bomberos trabajando en el lugar.
La carretera se cerró por prevención para la circulación de todos los vehículos, ya que el siniestro ocurrió enfrente a la carretera en la zona del suroeste de la Provincia de Buenos Aires.
Las ambulancias llegan desde las localidades vecinas hasta un lugar cercano a la carretera que divide el parque industrial, de la mano que va a Cañuelas y la contraria hacia Tristán Suárez.
Pasadas las 20 de este viernes, el fuego se veía en columnas de 35 metros, aproximadamente, y la nube de humo hizo imposible respirar, por la combustión tóxica, que emanaba del siniestro en el suoreste de la Provincia de Buenos Aires.
Ante el corte que se produjo, las autoridades da vías alternativas para que los conductoras desvíen su circulación. Mientras desde el Aeropuerto de Ezeiza está operando con normalidad.
Desde la Municipalidad de Cañuelas activaron un plan de contingencia para activarlo en caso de ser necesario, si recibieran personas heridas por el grave siniestro y con riesgo de contaminación por un gas tóxico.