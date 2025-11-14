Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio La carretera se cerró por prevención para la circulación de todos los vehículos, ya que el siniestro ocurrió enfrente a la carretera en la zona del suroeste de la Provincia de Buenos Aires. Por







El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza. Redes Sociales

La explosión en una zona de fábricas en la zona de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, provocó el corte de la Autopista Ezeiza-Cañuelas por precaución, mientras hay más de 15 dotaciones de Bomberos trabajando en el lugar.

Las ambulancias llegan desde las localidades vecinas hasta un lugar cercano a la carretera que divide el parque industrial, de la mano que va a Cañuelas y la contraria hacia Tristán Suárez.

Pasadas las 20 de este viernes, el fuego se veía en columnas de 35 metros, aproximadamente, y la nube de humo hizo imposible respirar, por la combustión tóxica, que emanaba del siniestro en el suoreste de la Provincia de Buenos Aires.

Embed #EZEIZA | Increíble explosión debido a un incendio en una fábrica de pintura sobre #Carlosaspegazzini, la gran nube de humo ya es visible desde satélites y el radar de Ezeiza. pic.twitter.com/sCEMDWgmUq — StratosWeather (@StratosWeather) November 15, 2025 Ante el corte que se produjo, las autoridades da vías alternativas para que los conductoras desvíen su circulación. Mientras desde el Aeropuerto de Ezeiza está operando con normalidad.