Dos autopistas de la Ciudad estarán cortadas por obras: cuáles son y en qué horarios

AUSA confirmó que una porción de ambas vías serán cerradas, por lo que desviarán los vehículos que circulen por la zona.

La empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) anunció que la Autopista Dellepiane permanecerá cerrada este lunes entre Larrazábal y General Paz desde las 22 hasta las 5 para montar un puente peatonal. Además, también se cortará la Lugones el miércoles durante la misma franja horaria a la altura del Puente Labruna.

En su cuenta de la red social X, AUSA confirmó el corte en una porción de la Dellepiene y explicó el motivo: "Cierre de Au Dellepiane entre Larrazábal y Av General Paz por avances de obra. Esta noche desde las 22:00 hs a 05:00 hs se realizará el cierre para el montaje del nuevo puente peatonal Piedra Buena".

En tal sentido, se refirieron a los desvíos de los vehículos. "El tránsito que venga por AU Riccheri en sentido al centro, será desviado hacia Av. General Paz, desde donde podrá tomar diversos caminos alternativos como empalmar con AU Perito Moreno o usar Av. Directorio – Av. San Juan, Av. Roca o Av. 27 de Febrero", expresaron.

"En sentido contrario, hacia provincia, el tránsito que venga por AU Dellepiane deberá salir en Larrazábal y de ahí podrá seguir hasta Av. General Paz por colectora , o usar las avenidas Eva Perón o Alberdi. También podrán desviarse antes, a través de AU Perito Moreno, para conectar con Av. General Paz – Riccheri", agregaron en esta línea.

Por último, hicieron alusión a las obras: "Esta restricción será necesaria para trasladar las vigas que formarán parte de la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena , que se está construyendo sobre la autopista Dellepiane, a 500 metros de Av. Gral. Paz".

En tanto, la Autopista Lugones permanecerá cerrada a la altura del Puente Labruna el miércoles desde las 22 hasta las 5 para instalar vigas de la rama Norte. Por este motivo, los vehículos que circulen por la zona serán desviados a la Avenida Udaondo y luego dirigidos a la Avenida Figueroa Alcorta y Pampa.

Autopista Buenos Aires-La Plata: un niño de nueve años murió atropellado y el conductor intentó escaparse

Un niño de nueve años murió el sábado, después de que fuera atropellado por un joven que manejaba por la autopista Buenos Aires-La Plata. El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 18, en la localidad bonaerense de Quilmes.

El hecho cuando Patricio Nicolás Passarello, de 25 años, conducía su Volkswagen Up gris por la autopista Buenos Aires-La Plata y atropelló al menor de edad, quien murió en el acto. El automovilista intentó huir, pero finalmente fue atrapado por la policía a unos 500 metros de distancia, tras ser interceptado en la bajada de Bernal, sobre las calles Espora y España. El joven quedó detenido por orden de la Fiscalía N° 22 del Departamento Judicial de Quilmes.

Después del trágico accidente en el que un niño de nueve años murió atropellado, vecinos de Villa El Monte y allegados al menor de edad realizaron una protesta sobre la autopista. Los manifestantes cortaron ambos lados de circulación en reclamo de justicia y obras que eviten estos accidentes, ya que es una situación habitual en esta sección del tramado vehicular.

Los manifestantes terminaron por liberar los dos carriles de circulación de la autopista Buenos Aires-La Plata. Sin embargo, hasta la tarde-noche de este sábado, el tránsito continuaba reducido y con demoras significativas.