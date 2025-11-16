Violento choque múltiple en Córdoba: dos mujeres internadas El incidente se registró sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura del barrio Guiñazú, y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector. Estuvieron involucrados tres Volkswagen Gol que circulaban en distintos sentidos. Por







El choque en el norte de la ciudad de Córdoba quedó registrado por las cámaras de seguridad. 911 Córdoba

Dos mujeres fueron hospitalizadas con traumatismos de cráneo tras un grave choque múltiple ocurrido este sábado por la tarde en la zona norte de la ciudad de Córdoba. El incidente se registró sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura del barrio Guiñazú, y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector.

Según la información policial, el impacto involucró a tres Volkswagen Gol que circulaban en distintos sentidos sobre la transitada arteria. En las imágenes difundidas por el servicio 911 puede verse cómo uno de los vehículos reduce la velocidad para girar hacia la izquierda. Segundos después, otro Gol lo embistió desde atrás, provocando que el primero cruce de carril y choque frontalmente contra un tercer auto blanco que venía en dirección contraria. Un cuarto vehículo logró evitar sumarse a la lista gracias a una maniobra de último momento.

El golpe más fuerte lo recibió la conductora del auto que intentaba doblar, quien quedó atrapada dentro del habitáculo. Efectivos del DUAR, bomberos y personal médico trabajaron durante varios minutos para liberarla. Fue trasladada de urgencia al Hospital Elpidio Torres, donde permanece internada en terapia intensiva. La conductora del segundo vehículo también sufrió lesiones de consideración y fue derivada al mismo centro de salud.

En el auto blanco viajaba una familia con tres menores, que resultó ilesa. La fiscalía de turno analiza ahora las imágenes de las cámaras y los testimonios recabados para determinar las causas del accidente y eventuales responsabilidades.

Video: Policía de Córdoba pic.twitter.com/DkSWMYhPN1 — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) November 16, 2025