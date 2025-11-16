16 de noviembre de 2025 Inicio
Violento choque múltiple en Córdoba: dos mujeres internadas

El incidente se registró sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura del barrio Guiñazú, y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector. Estuvieron involucrados tres Volkswagen Gol que circulaban en distintos sentidos.

El choque en el norte de la ciudad de Córdoba quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El choque en el norte de la ciudad de Córdoba quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Dos mujeres fueron hospitalizadas con traumatismos de cráneo tras un grave choque múltiple ocurrido este sábado por la tarde en la zona norte de la ciudad de Córdoba. El incidente se registró sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura del barrio Guiñazú, y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector.

Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.
Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Según la información policial, el impacto involucró a tres Volkswagen Gol que circulaban en distintos sentidos sobre la transitada arteria. En las imágenes difundidas por el servicio 911 puede verse cómo uno de los vehículos reduce la velocidad para girar hacia la izquierda. Segundos después, otro Gol lo embistió desde atrás, provocando que el primero cruce de carril y choque frontalmente contra un tercer auto blanco que venía en dirección contraria. Un cuarto vehículo logró evitar sumarse a la lista gracias a una maniobra de último momento.

El golpe más fuerte lo recibió la conductora del auto que intentaba doblar, quien quedó atrapada dentro del habitáculo. Efectivos del DUAR, bomberos y personal médico trabajaron durante varios minutos para liberarla. Fue trasladada de urgencia al Hospital Elpidio Torres, donde permanece internada en terapia intensiva. La conductora del segundo vehículo también sufrió lesiones de consideración y fue derivada al mismo centro de salud.

En el auto blanco viajaba una familia con tres menores, que resultó ilesa. La fiscalía de turno analiza ahora las imágenes de las cámaras y los testimonios recabados para determinar las causas del accidente y eventuales responsabilidades.

Sus tres hijos adolescentes —Cayden, Hayes y Grace— atraviesan una etapa compleja, por lo que el actor busca conservar tradiciones y generar nuevos recuerdos familiares.

Cuál es el curioso problema que atraviesa Kevin Costner para sus primeras fiestas tras su divorcio

Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.
Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

¿Quiénes son los arcángeles astrales de Navidad y qué energía traen este 2025?. 

Los arcángeles astrales de Navidad: quiénes son y qué energía traen este 2025

Hace 17 minutos
Estas sanciones tienen como objetivo reforzar la seguridad vial y reducir conductas de riesgo en calles y rutas de ambas jurisdicciones.

A cuánto llega la multa por circular sin patente en Buenos Aires y CABA en el final del 2025

Hace 18 minutos
Hace 27 minutos
Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.

Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

Hace 32 minutos