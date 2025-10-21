Tragedia en la costanera de Rosario: lo asaltaron, lo empujaron al vació y murió

Lucas Cicarelli, de 30 años, estaba en el lugar con su novia cuando dos delincuentes aparecieron para sacarle sus pertenencias. En el forcejeo, uno de ellos lo empujó y cayó por el barranco.

Un hombre fue asesinado en medio de un intento robo después que uno de los delincuentes lo empujara al vacío en la costanera de Rosario , a la altura de calle Moreno. La víctima fatal estaba junto a su novia, principal testigo.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las tres de la tarde, cuando Lucas Cicarelli estaba con su pareja tomando jugo después de trabajar. Allí, fueron interceptados por dos delincuentes: quiso defender a su novia, lo arrojaron por la barranca, se golpeó la cabeza y murió casi en el acto.

Los asaltantes intentaron robarle la mochila a la chica, pero el hombre intentó interceder para defenderla, le pidió que fuera a buscar ayuda a la Policía y tras abalanzarse contra uno de los asaltantes comenzó el forcejeo: Lucas cayó por un barranco, unos 25 metros al vacío.

Si bien los asaltantes escaparon, por el rápido accionar de la Policía lograron detener a uno de ellos a metros del lugar, que tenía las pertenencias de la novia de Lucas. Mientras que durante la jornada de este lunes fue arrestado su cómplice, uno de ellos tenía un arma para cometer el robo y crimen.

“Apenas llegamos, a los minutos nos atacaron dos personas intentando dispararnos. Lucas me defendió y salí corriendo a pedir ayuda. Lucas se resistió y lo empujaron al barranco del río ”, relató la novia del hombre que era papá de tres niños.

La familia de Lucas pide ayuda para poder despedirlo

Tras su muerte, la Justicia comenzó la investigación para la reconstrucción del hecho para tratar de determinar cómo se dio el crimen. En el lugar hay cámaras lo que podrá ayudar a determinar qué sucedió en la agresión y terminó con la muerte de Lucas Cicarelli.

La fiscal Agustina Eiris, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas dispuso el relevamiento de cámaras, la toma de testimonios y un dermotest a los detenidos. También se ordenó la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar si sufrió lesiones previas a la caída.

Ahora la familia pide ayuda para pagar el velatorio: “No tengo para pagar el velatorio, sale una fortuna. La cochería lo quiere hacer a cajón cerrado sino, y tengo otros hijos, quieren verlo. Somos trabajadores. No quiero nada más”.