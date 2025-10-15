Misiones: murió un candidato a diputado tras sufrir un infarto durante un debate en un canal de streaming Hernán Damiani, candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Misiones, se descompensó en vivo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero llegó sin vida. Tenía 66 años. Por







El candidato a diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Misiones Hernán Damiani falleció este miércoles a los 66 años tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate político transmitido por streaming. La descompensación ocurrió en directo, generando gran conmoción en el ámbito político local y nacional.

El histórico militante y abogado radical se desvaneció durante la emisión del programa "Dólar Blue" de La Casa del Streaming, donde compartía panel con otros candidatos de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Damiani fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, donde, lamentablemente, se confirmó su deceso.

La noticia impactó profundamente en la política de Misiones, donde Damiani era una figura de extensa trayectoria y fuertes convicciones. Las reacciones de pesar no se hicieron esperar, como la del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien expresó a través de la plataforma X su "gran estupor y profunda tristeza" por la "inesperada noticia", destacando su militancia y sinceridad.

Damiani había sido un protagonista clave de la política misionera por más de cuatro décadas, iniciando su militancia en los años ochenta en Franja Morada. Su carrera legislativa incluyó varios períodos como diputado provincial por la UCR, ocupando bancas desde 1991 hasta 1995 y nuevamente de 1997 a 2001, momento en que asumió como diputado nacional.

Durante su paso por la Legislatura provincial, el dirigente radical se destacó por su rol fiscalizador, impulsando investigaciones institucionales de alto impacto que llegaron a involucrar al entonces gobernador Ramón Puerta. Además, fue una figura central en el debate y la creación del Consejo de la Magistratura en Misiones, y formó parte de relevantes jury de enjuiciamiento.