Explosión de un experimento en Pergamino: la niña operada en el Garrahan salió de terapia intensiva

Tiene 10 años y sufrió heridas en su rostro. Fue trasladada a una sala común y sus padres destacaron que se encuentra "mejorando".

La niña de 10 años que resultó herida en su rostro luego de que explotara una maqueta que simulaba la erupción en un volcán en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino fue trasladada hacia una sala común del Hospital Garrahan , después de que previamente sea asistida en el sector de terapia intensiva e intervenida quirúrgicamente.

Los padres de la menor, llamada Catalina , remarcaron el progreso en la salud de la niña y marcaron que "está bien y va mejorando". Además, celebraron su acompañamiento hacia su hija: "Pasó de terapia intensiva a una sala común. De venir de una cirugía tan importante en una semana a estar en sala común es una felicidad enorme. Podemos estar más con ella".

En tal sentido, recordaron cómo se enteraron del hecho. "Estábamos con mi mamá en el hospital porque la iban a operar, y cuando llegamos al pueblo, nos avisan que la nena había tenido un accidente. No sabíamos lo que había pasado, nos encontramos con esta tragedia" , expresaron en diálogo con Telenoche.

El primer parte médico difundido indicaba que la menor presentaba quemaduras en el rostro y una lesión penetrante en el maxilar izquierdo causada por un fragmento metálico que ingresó al cráneo , lo que obligó a disponer su derivación urgente para una cirugía maxilofacial de alta complejidad.

En tanto, medios de Pergamino habían informado que tuvo buena respuesta al traslado en helicóptero y fue atendida por un equipo interdisciplinario de cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos.

Cómo se produjo la explosión del experimento en Pergamino

El accidente ocurrió en el marco de una feria de ciencias que se realizó en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado a 20 kilómetros de Pergamino, cuando los alumnos prepararon la maqueta de un volcán para realizar la simulación de una erupción.

"En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos vamos a mezclar azufre picado, con carbón y una sal especial. Lo que va a explotar", dijo una alumna, segundos antes del accidente. La última atracción de la feria de ciencias se realizó en una especie de patio de la institución con chicos y adultos presentes.

La explosión quedó registrada en varios videos, donde se puede ver como la joven enciende el volcán, comienza a imitar la erupción, pero en cuestión de segundos explota. Entre gritos y una humareda negra, varios de los presentes resultaron heridos.