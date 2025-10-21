21 de octubre de 2025 Inicio
Chubut: difundieron la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos

Se trata del registro de una cámara de seguridad en Caleta Córdova. Luego, el vehículo fue hallado abandonado mientras continúa la investigación.

El último registro de la camioneta

El último registro de la camioneta, previo a ser hallada.

Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.
El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

En la imagen se observa una Toyota Hilux beige, que luego fue hallada varada y empantanada en medio del desierto costero de Rocas Coloradas, a más de 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El hallazgo se produjo en un camino de difícil acceso, atravesando cañadones y espejos de agua.

En tal sentido, el vehículo se encontraba con el cierre centralizado y encajada en el barro. Según los investigadores, el sistema de alarma sonó durante horas hasta agotar la batería.

Jubilados desaparecidos Chubut
Los jubilados desaparecidos en Chubut.

Los jubilados desaparecidos en Chubut.

“Estaba en el medio de la nada”, había explicado el comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. “Es una zona inmensa, sin caminos definidos y con terrenos que cambian constantemente por la erosión del viento. Es muy fácil perder la orientación”, agregó.

En tanto, los equipos trabajan con un grupo electrógeno para recargar la batería de la camioneta. También se movilizaron al lugar camionetas especiales para poder retirar la 4x4 de Kreder del lodo. Se detectó un vidrio roto, aunque se presume que pudo haberse dañado después del hallazgo.

La hipótesis más firme es que la pareja se encajó con la camioneta y, sin poder salir del lugar, decidió continuar a pie para buscar ayuda. En ese trayecto, habrían perdido el rumbo.

La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido: "Los interceptaron en algún punto"

A más de 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en una zona de difícil acceso cercana a Playa Visser, los investigadores hallaron la camioneta de la pareja de jubilados desaparecida hace diez días. Allí, entre el lodazal y los médanos de Rocas Coloradas, Gabriela, la hija de Pedro Kreder, el jubilado buscado junto a su pareja Juana Morales, compartió su hipótesis sobre lo ocurrido.

“No sabemos nada. Claramente empieza a cambiar la mirada de la investigación porque claramente mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta”, dijo frente al vehículo semienterrado en comunicación con C5N.

El hallazgo sorprendió por la ubicación y las condiciones del terreno. Gabriela remarcó que “es muy complejo llegar hasta este lugar” y reclamó que la camioneta sea trasladada para que la Policía la tenga en su resguardo y puedan analizar y levantar cualquier prueba que pueda haber dentro. "Puede haber una huella de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino. Estamos intentando entender algo de lo que pasó”.

Según la reconstrucción familiar, “el último registro es una cámara en Caleta Córdoba junto con la antena de comunicación que registró el teléfono celular”. Desde entonces, no hubo más señales de Pedro ni de Juana.

“Para mí los interceptaron en algún punto. Con intención de robo, probablemente”, planteó Gabriela. Y agregó: “Las personas que se quedaron con la camioneta probablemente no conocían la zona y se encajaron”.

La mujer insistió en que no hay lógica en el recorrido que habría hecho su padre: “Para ir a Camarones podían haber tomado la ruta nacional 3 que es asfaltada y se llega en perfectas condiciones sin ninguna dificultad. No tiene sentido. Este camino no tiene salida. Encontrar la ruta por acá es una odisea. La camioneta de mi papá es una 4x4 pero no está preparada para estos terrenos”.

Con angustia, Gabriela expresó su desconcierto: “No se puede entender cómo dos personas desaparecen y no hay un rastro”. También reveló que “los teléfonos que están en la casa son teléfonos viejos, no son los que usaba papá”, un detalle que refuerza las sospechas de que alguien pudo haber intervenido en el caso.

Sobre Pedro, recordó: “Mi papá es un tipo vital, con ganas de vivir. Le gustaba viajar pero no hacía estas inconciencias. Mi viejo estaba por cumplir 80 años y tenía más ganas de vivir que todos juntos. Estaba hace un mes y medio de novio. Estaba feliz con la nueva relación”. De Juana, su pareja, también tuvo palabras de afecto: “La conocimos y era una persona muy agradable. De lo mejor”.

