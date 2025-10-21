21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

Los 4 ladrones huyeron del edificio en el centro de la capital francesa con uno de los tesoros más valiosos de la nación.

Por
Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

Redes Sociales

Cuatro personas ingresaron por una ventana al museo del Louvre, en París, este domingo, después de acceder al lugar por un montacargas y una escalera. Se llevaron 9 joyas de "la Corona" francesa y perdieron 1 en la huida.

Carla Bruni, esta mañana, en la puerta de su domicilio en Villa Montmorency, París.
Te puede interesar:

Quién es Carla Bruni, la famosa cantante francesa que acompañó a Sarkozy hasta la prisión

Fue a las 9:30 del domingo pasado, cuando los visitantes comenzaban a llegar al lugar de arte y antigüedades de la capital francesa. Todo pasó en tan sólo 7 minutos.

Según el detalle del diario El País, dos asaltantes llegaron en moto y otros dos, en una camioneta. Luego lograron acceder al edificio por la fachada que da al río Sena a través de una escalera mecanizada en la avenida François Mitterrand.

Así, accedieron a la galería Apolo, subieron a la primera planta, rompieron las vitrinas y robaron nueve joyas de la corona francesa. Los cuatro asaltantes huyeron en moto y en su marcha perdieron una de las piezas robadas, una corona de diamantes que perteneció a Eugenia de Montijo.

Un testigo que pasaba en bicicleta por el lugar contó en la televisión francesa que "les tomó 30 segundos. Estacionaron, subieron al montacargas, rompieron la ventana y entraron”.

En el interior, los ladrones rompieron con una sierra dos vitrinas: la primera contenía joyas de Napoleón y la segunda, joyas de soberanos franceses. Actuaron con los rostros cubiertos y se llevaron 9 piezas del siglo XIX. Ocurrió a solo 250 metros del mítico cuadro de la Mona Lisa.

Al verlos, el personal del museo se puso a salvo. Cinco agentes del museo que estaban en la sala y en los espacios adyacentes intervinieron inmediatamente para aplicar “el protocolo de seguridad”.

Según confirmaron el ministro de Interior, Laurent Nuñez y la titular de Cultura, Rachida Dati, está claro que se trata de ladrones profesionales, que "habían hecho previamente un reconocimiento de la zona", para saber por dónde podían acceder. Por su parte, la fiscal Laure Beccuau, habló de un comando organizado.

La corona robada de la emperatriz Eugenia fue encontrada dañada afuera del museo

La investigación

En el interior de la galería, los investigadores encontraron dos sierras radiales, un soplete, combustible y una manta. Además, había guantes, un juego de walkie-talkie, que ya forman parte de las pruebas del caso.

Desde el Ministerio de Cultura francés detallaron que la corona con esmeraldas de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que contiene más de 1300 diamantes, fue abandonada y es examinada para buscar huellas o alguna pista que lleve hasta los ladrones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolas Sarkozy salió de su casa junto a su esposa, Carla Bruni, para ir a la cárcel.

Nicolas Sarkozy comenzó su condena en la cárcel: así es la prisión en la que podría pasar los próximos cinco años

El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Macron calificó el robo en el Louvre como un atentado contra el patrimonio y aseguró que los responsables serán juzgados

Emmanuel Macron aseguró que los responsables del robo al Louvre serán juzgados

El Museo del Louvre, escenario de un impresionante robo que conmociona al mundo.

Cinematográfico robo al Museo del Louvre: cuáles son las joyas de Napoleón robadas

El Louvre anunció que cerró sus puertas por razones excepcionales.

Impactante robo en el Museo del Louvre: en solo siete minutos, se llevaron joyas de Napoleón

Artem Dolgopyat, el gimnasta israelí más destacado, ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y una de plata en París 2024.

Indonesia le niega la entrada a los deportistas israelíes que iban a disputar el Mundial de Gimnasia Artística

Rating Cero

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

últimas noticias

El último registro de la camioneta, previo a ser hallada.

Chubut: difundieron la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos

Hace 31 minutos
Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

Hace 33 minutos
Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

Hace 36 minutos
Artem Dolgopyat, el gimnasta israelí más destacado, ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y una de plata en París 2024.

Indonesia le niega la entrada a los deportistas israelíes que iban a disputar el Mundial de Gimnasia Artística

Hace 40 minutos
play
El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Hace 41 minutos