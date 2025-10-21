El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

Los 4 ladrones huyeron del edificio en el centro de la capital francesa con uno de los tesoros más valiosos de la nación.

Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

Cuatro personas ingresaron por una ventana al museo del Louvre , en París , este domingo, después de acceder al lugar por un montacargas y una escalera. Se llevaron 9 joyas de "la Corona" francesa y perdieron 1 en la huida.

Fue a las 9:30 del domingo pasado, cuando los visitantes comenzaban a llegar al lugar de arte y antigüedades de la capital francesa. Todo pasó en tan sólo 7 minutos.

Según el detalle del diario El País, dos asaltantes llegaron en moto y otros dos, en una camioneta. Luego lograron acceder al edificio por la fachada que da al río Sena a través de una escalera mecanizada en la avenida François Mitterrand.

Así, accedieron a la galería Apolo, subieron a la primera planta, rompieron las vitrinas y robaron nueve joyas de la corona francesa . Los cuatro asaltantes huyeron en moto y en su marcha perdieron una de las piezas robadas , una corona de diamantes que perteneció a Eugenia de Montijo .

Un testigo que pasaba en bicicleta por el lugar contó en la televisión francesa que "les tomó 30 segundos. Estacionaron, subieron al montacargas, rompieron la ventana y entraron”.

En el interior, los ladrones rompieron con una sierra dos vitrinas: la primera contenía joyas de Napoleón y la segunda, joyas de soberanos franceses. Actuaron con los rostros cubiertos y se llevaron 9 piezas del siglo XIX. Ocurrió a solo 250 metros del mítico cuadro de la Mona Lisa.

Al verlos, el personal del museo se puso a salvo. Cinco agentes del museo que estaban en la sala y en los espacios adyacentes intervinieron inmediatamente para aplicar “el protocolo de seguridad”.

Según confirmaron el ministro de Interior, Laurent Nuñez y la titular de Cultura, Rachida Dati, está claro que se trata de ladrones profesionales, que "habían hecho previamente un reconocimiento de la zona", para saber por dónde podían acceder. Por su parte, la fiscal Laure Beccuau, habló de un comando organizado.

La corona robada de la emperatriz Eugenia fue encontrada dañada afuera del museo Redes Sociales

La investigación

En el interior de la galería, los investigadores encontraron dos sierras radiales, un soplete, combustible y una manta. Además, había guantes, un juego de walkie-talkie, que ya forman parte de las pruebas del caso.

Desde el Ministerio de Cultura francés detallaron que la corona con esmeraldas de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que contiene más de 1300 diamantes, fue abandonada y es examinada para buscar huellas o alguna pista que lleve hasta los ladrones.