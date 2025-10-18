18 de octubre de 2025 Inicio
Tragedia en Santa Cruz: un médico murió tras caer 40 metros desde un mirador en el Parque Los Glaciares

La víctima es Agustín Fresco, hermano de la exintegrante del seleccionado de vóley "La Rusa" Fresco. Era médico en Rosario y tenía 36 años.

El trágico accidente ocurrió este jueves en la zona norte del glaciar.

El trágico accidente ocurrió este jueves en la zona norte del glaciar.

Un médico de 36 años falleció al caer desde unos 40 metros de altura en la zona del mirador del Cerro Torre, en cercanías del El Chaltén, en Santa Cruz. El cuerpo fue rescatado por personal de Gendarmería y Parques Nacionales.

El hombre fue identificado como Agustín Fresco, era oriundo de Chajarí, Entre Ríos, y hermano de la exintegrante de la selección nacional de vóley Las Panteras, Lucía "La Rusa" Fresco. Sucedió mientras realizaba trekking en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.

El Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 del lugar realizó las actuaciones preliminares y el posterior traslado del cuerpo al puesto sanitario para la autopsia, a cargo del Cuerpo Médico Forense de la provincia.

Según el medio local Señal Calafate, el profesional emprendió una caminata en uno de los senderos más visitados de la zona, llegando a un mirador, desde continuó hacia el cerro Dos Cóndores, el jueves pasado.

Aclararon que iba "sin equipamiento para realizar escalada", "emprendió el camino por un sendero no habilitado en donde cayó al vacío".

La familia del fallecido ya fue notificada de la tragedia, mientras sus allegados que se encontraban en la zona ya se encuentran en El Calafate. La noticia causó conmoción en Entre Ríos donde nació y en el ámbito médico de Rosario donde se desenvolvía en el ámbito laboral.

Desde el Sanatorio Aliare comunicaron la dura pérdida: "Con mucha tristeza tenemos que comunicar el fallecimiento del Dr. Agustín Fresco, integrante de nuestro servicio de endocrinología".

