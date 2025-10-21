21 de octubre de 2025 Inicio
Vidrio roto y empantanada: así quedó la camioneta de los jubilados desaparecidos en Chubut

El vehículo fue encontrado en una zona inhóspita de Rocas Coloradas, a más de 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia. La principal hipótesis es que Pedro Kreder y Juana Morales se encajaron con la camioneta y salieron a pie en busca de ayuda.

C5N llegó al sitio donde quedó la camioneta.

A más de 10 días de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los rescatistas hallaron la camioneta en la que viajaban: una Toyota Hilux beige, varada y empantanada en medio del desierto costero de Rocas Coloradas, a más de 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El hallazgo se produjo en un camino de difícil acceso, atravesando cañadones y espejos de agua, adonde sólo se puede llegar con vehículos especialmente preparados. La camioneta estaba cerrada con el cierre centralizado y encajada en el barro. Según los investigadores, el sistema de alarma estuvo sonando durante horas hasta agotar por completo la batería.

“Estaba en el medio de la nada”, había explicado días atrás el comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. “Es una zona inmensa, sin caminos definidos y con terrenos que cambian constantemente por la erosión del viento. Es muy fácil perder la orientación”, agregó.

Por estas horas, los equipos trabajan con un grupo electrógeno para recargar la batería del vehículo. También se movilizaban al lugar camionetas especiales para poder retirar la 4x4 de Kreder del lodo. Se detectó un vidrio roto, aunque se presume que pudo haberse dañado después del hallazgo.

La hipótesis más firme es que la pareja se encajó con la camioneta y, sin poder salir del lugar, decidió continuar a pie para buscar ayuda. En ese trayecto, habrían perdido el rumbo.

Las hijas de Pedro y Juana viajan hacia el sitio donde se encontró la Hilux para acompañar de cerca las tareas de búsqueda, que continúan con la participación de la policía, Defensa Civil, bomberos, baqueanos y vecinos de la zona.

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: "No tenés que hacer esto"

La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido: "Los interceptaron en algún punto"

Explosión de un experimento en Pergamino: la niña operada en el Garrahan salió de terapia intensiva

Buscan a una joven argentina que viajó a España por trabajo: temen que sea víctima de trata

Tragedia en la costanera de Rosario: lo asaltaron, lo empujaron al vació y murió

Conmoción en Reconquista: asesinó a su expareja y a un amigo que quiso defenderla

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

La hermana de la argentina desaparecida en España cree fue secuestrada en un caso de trata de personas

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

"En Israel hubo torturas y simulacros de fusilamiento", denunció uno de los capitanes de las flotillas que fueron a Gaza

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

