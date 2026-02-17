Tragedia en el carnaval de Lincoln: murió una bailarina en pleno desfile María Agustina Silva, pasista de la agrupación Nuevo Imperio, se descompensó al iniciar el recorrido. Si bien fue atendida de forma inmediata, su cuadro fue irreversible. Por + Seguir en







La Capital Nacional del Carnaval Artesanal quedó conmocionada por su fallecimiento. Redes sociales

La alegría característica del Carnaval de Lincoln se transformó en un dolor y luto, tras el fallecimiento de una bailarina mientras desfilaba por las calles de la ciudad, ubicada en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

La joven María Agustina Silva, murió en la madrugada del martes 17 de febrero, después de sufrir una descompensación fatal ante miles de espectadores. La carátula inicial de la investigación apunta a una descompensación seguida de muerte.

El hecho ocurrió en los primeros metros del Corsódromo, cuando la pasista de la agrupación Nueva Armonía comenzó a manifestar un malestar físico, según los testigos y medios locales.

La bailarina fue trasladada al hospital donde finalmente falleció Redes sociales Aunque fue asistida por el personal de emergencias del evento, que le hizo los primeros auxilios, tuvo que ser derivada al hospital, aunque el cuadro fue irreversible. A los pocos minutos de ingresar en el centro de salud, los profesionales confirmaron su deceso.

Quién era María Agustina Silva, que murió en el Carnaval de Lincoln La muerte de la pasista del Carnaval de Lincoln María Agustina Silva, llenó de dolor a toda la comunidad. La joven era hija de Carlos Silva, un empleado del área de Acción Social de la Municipalidad.