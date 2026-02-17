Tragedia en el carnaval de Lincoln: murió una bailarina en pleno desfile

La alegría característica del Carnaval de Lincoln se transformó en un dolor y luto, tras el fallecimiento de una bailarina mientras desfilaba por las calles de la ciudad, ubicada en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
María Agustina Silva, pasista de la agrupación Nuevo Imperio, se descompensó al iniciar el recorrido. Si bien fue atendida de forma inmediata, su cuadro fue irreversible.
La joven María Agustina Silva, murió en la madrugada del martes 17 de febrero, después de sufrir una descompensación fatal ante miles de espectadores. La carátula inicial de la investigación apunta a una descompensación seguida de muerte.
El hecho ocurrió en los primeros metros del Corsódromo, cuando la pasista de la agrupación Nueva Armonía comenzó a manifestar un malestar físico, según los testigos y medios locales.
Aunque fue asistida por el personal de emergencias del evento, que le hizo los primeros auxilios, tuvo que ser derivada al hospital, aunque el cuadro fue irreversible. A los pocos minutos de ingresar en el centro de salud, los profesionales confirmaron su deceso.
La muerte de la pasista del Carnaval de Lincoln María Agustina Silva, llenó de dolor a toda la comunidad. La joven era hija de Carlos Silva, un empleado del área de Acción Social de la Municipalidad.
El intendente Salvador Serenal, y la Comisión del evento difundieron un comunicado urgente donde hablaron del "profundo pesar" y acompañamiento a los seres queridos de la joven.
Por su parte, desde la agrupación Nuevo Imperio remarcaron: "Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y enviamos nuestro respeto y un abrazo sincero".