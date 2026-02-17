17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en el carnaval de Lincoln: murió una bailarina en pleno desfile

María Agustina Silva, pasista de la agrupación Nuevo Imperio, se descompensó al iniciar el recorrido. Si bien fue atendida de forma inmediata, su cuadro fue irreversible.

Por
La Capital Nacional del Carnaval Artesanal quedó conmocionada por su fallecimiento.

La Capital Nacional del Carnaval Artesanal quedó conmocionada por su fallecimiento.

Redes sociales

La alegría característica del Carnaval de Lincoln se transformó en un dolor y luto, tras el fallecimiento de una bailarina mientras desfilaba por las calles de la ciudad, ubicada en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Gualeguay se prepara para el fin de semana largo de carnaval y un febrero histórico.
Te puede interesar:

Carnaval 2026: el corso de Gualeguay, de desfile estético a fiesta inclusiva y popular

La joven María Agustina Silva, murió en la madrugada del martes 17 de febrero, después de sufrir una descompensación fatal ante miles de espectadores. La carátula inicial de la investigación apunta a una descompensación seguida de muerte.

El hecho ocurrió en los primeros metros del Corsódromo, cuando la pasista de la agrupación Nueva Armonía comenzó a manifestar un malestar físico, según los testigos y medios locales.

La bailarina fue trasladada al hospital donde finalmente falleció

Aunque fue asistida por el personal de emergencias del evento, que le hizo los primeros auxilios, tuvo que ser derivada al hospital, aunque el cuadro fue irreversible. A los pocos minutos de ingresar en el centro de salud, los profesionales confirmaron su deceso.

Quién era María Agustina Silva, que murió en el Carnaval de Lincoln

La muerte de la pasista del Carnaval de Lincoln María Agustina Silva, llenó de dolor a toda la comunidad. La joven era hija de Carlos Silva, un empleado del área de Acción Social de la Municipalidad.

Nuevo Imperio luto en redes

El intendente Salvador Serenal, y la Comisión del evento difundieron un comunicado urgente donde hablaron del "profundo pesar" y acompañamiento a los seres queridos de la joven.

Por su parte, desde la agrupación Nuevo Imperio remarcaron: "Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y enviamos nuestro respeto y un abrazo sincero".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad"

play

Así fue el momento del asesinato del joven de 18 años en el carnaval de Mercedes

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes tormentas.

Se adelantan las lluvias en el AMBA: cómo sigue el clima el fin de semana largo

El aumento se encuentra por debajo de la inflación registrada en enero: 2,9%. 

Las expensas en el AMBA aumentaron 2,5% en enero: ya superan los $300 mil

play

Insólito: estaba prófugo y la Policía lo encontró escondido adentro de un freezer

Rating Cero

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes

La modelo y actriz, de 45 años, relató su padecimiento.

Silvina Scheffler contó el grave problema de salud que casi la mata: "Pedí que recen por mí"

El cantautor ensayó una defensa, pero igual quedó mal parado.

Joe Fernández intentó limpiar su imagen tras sus dichos homofóbico: "El humor que hago atrasa"

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

últimas noticias

Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad"

Hace 21 minutos
El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Hace 35 minutos
Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina

Hace 50 minutos
El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

Hace 1 hora
El Congreso destitiyó este miércoles a José Jerí. 

Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori

Hace 1 hora