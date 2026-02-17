La Coqueta denunció un ataque transfóbico durante los festejos de Carnaval en Lomas de Zamora La influencer hizo un fuerte descargo en sus redes sociales donde reveló que se estaba sacando fotos con sus fanáticos y fue agredida. Posteriormente subió una foto junto a su abogado y mostrando un papel con la denuncia hecha. + Seguir en







"No puedo aguantar tanta falta de respeto", denunció La Coqueta Instagram

Durante los festejos de Carnaval en Lomas de Zamora, La Coqueta denunció un mal momento que le tocó vivir: aseguró que recibió un ataque transfóbico. Radicó la acusación en la comisaría junto a su abogado.

La propia influencer hizo un fuerte descargo en redes sociales contando lo que le tocó vivir mientras estaba disfrutando de la noche junto a sus fanáticos. “Acabo de sufrir un ataque transfóbico en el corso”, comenzó con la descripción.

De acuerdo a lo que indicó en el video que publicó en sus redes sociales, aclaró que “estaba sacándome fotos con la gente, devolviéndoles el cariño, pero no puedo aguantar tanta falta de respeto”. “Espero que el municipio haga algo, pido que el intendente responda”, exigió enojada, dolida por la situación, desde la puerta del palacio municipal.

Más tarde de dicha descripción, volvió a recurrir a la misma cuenta y le agradeció a su abogado, Martín Leiro, por acompañarla a realizar la denuncia a la comisaría. “Gracias por apoyarme en este caso. Pasé un ataque transfóbico y ya contaré todo”, indicó junto a una foto con el letrado y sosteniendo en la mano el papel con la acusación realizada en la Comisaría.

La joven que este fin de semana cumplió los 21 años y lo hizo con un gran festejo, nació en Monte Grande, participó de programas de streaming y genera contenidos exclusivos para plataformas para adultos. Con una personalidad histriónica, tuvo un cruce mediático con el influencer chileno Tío René donde se defendió de la transfobia. A finales de 2025 hizo una serie de éxitos de la cantante mexicana Selena, con covers de Como la Flor y La Llamada.