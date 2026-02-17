Reforma laboral: tras la polémica por las licencias médicas, el Gobierno pone en duda el debate en Diputados

Así lo reconoció Patricia Bullrich, quien ya había adelantado que se trató de "un error" que esperaban subsanar. Sin embargo, ahora reconoció que "si se cambia una coma, vuelve al Senado".

El Gobierno trabaja a contrarreloj para intentar finalizar el proyecto de la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Tras reconocer errores en el artículo de las licencias médicas, ahora desde el oficialismo ponen en duda los plazos.

“Si tocamos una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más", comentó la senadora nacional, a lo que agregó: " No sabemos si este jueves van a votar en Diputados . No sé cómo va a ser".

El oficialismo contaría con los apoyos suficientes para poder aprobar la norma en general en Diputados, aunque, tras el pedido de modificaciones, no saben si se llegará con los tiempos. En ese sentido, comentó: "No sé si va rápido a la sesión o no, no sé, es una posibilidad. No sé si vamos a llegar al 1° de marzo”.

Puntualmente, las principales modificaciones giran en torno al polémico artículo de las licencias por enfermedad, que causó fuerte revuelo en la oposición y también en la masa trabajadora. Básicamente, lo que hacía ruido era la posibilidad de que el sueldo se redujera hasta un 50% en casos de enfermedades graves.

Por eso, Bullrich explicó que "tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades. Lo reconozco. El error fue no haber aclarado las enfermedades severas ”.

Patricia Bullrich X (@PatoBullrich)

En diálogo con TN, sostuvo que "te puede pasar esto en 210 artículos, porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer. Ahora lo están trabajando en Diputados y lo están analizando Legal y Técnica. No empañamos la ley, nos hacemos cargo de que lo introdujimos en el debate. Cometimos un error y lo vamos a arreglar”.

Ya pensando en que la idea del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es convocar este miércoles a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y, luego, llamar a sesión el jueves al mediodía, la presidenta del bloque oficialista comentó: “Es bueno reconocer que nos faltó plantear lo de las enfermedades severas. Hoy estamos haciendo una ley colectiva y en eso fuimos recogiendo varias ideas. En Diputados también dijeron que querían intervenir en la ley.

"Creemos que quedó completa, pero no nos asusta que vuelva al Senado. Cuando uno reconoce que tiene que trabajar con otros y se instala un tema desde mi perspectiva, cambiar ese artículo está bien. Es terminar con una mafia que existe, hay cientos de personas presas por certificados médicos truchos en la Argentina. Para nosotros, lograr una ley tan importante ya es un hito y que tenga media sanción también es un hito”, culminó la senadora.