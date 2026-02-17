17 de febrero de 2026 Inicio
Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

Juana Tinelli hizo pública su relación con un streamer a través de un romántico gesto que no pasó desapercibido.

Por
La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Redes sociales.
  • Juana Tinelli confirmó su relación y terminó con los rumores que circulaban en redes sociales.
  • La oficialización se dio durante un vivo junto al streamer Tomás Mazza en la plataforma Kick, en un clima distendido.
  • En la transmisión compartieron detalles de su vínculo y sellaron el romance con un beso frente a miles de espectadores.
  • Marcelo Tinelli reaccionó con sorpresa y expresó su apoyo a la nueva pareja.

Juana Tinelli, hija del histórico conductor Marcelo Tinelli, terminó con los rumores que circulaban en redes al confirmar su relación con un popular streamer. La noticia sorprendió a sus seguidores y se dio de manera espontánea durante una transmisión en vivo. Así, la modelo puso fin a semanas de especulaciones y versiones que habían tomado fuerza en distintas plataformas digitales sobre su situación sentimental.

La confirmación ocurrió mientras participaba del streaming de Tomás Mazza, creador de contenido reconocido por su estilo distendido y su cercanía con la audiencia. En medio de un clima relajado y entre anécdotas, la complicidad entre ambos quedó en evidencia. Lo que parecía una simple aparición como invitada terminó convirtiéndose en la oficialización de un vínculo que muchos ya intuían a partir de sus frecuentes interacciones públicas.

Juana Tinelli 8-11-25

Aunque el vivo comenzó con la dinámica habitual del canal, la presencia de Juana aportó un condimento especial. Los usuarios, atentos a cada detalle, celebraron la naturalidad con la que se dio a conocer la relación. De esta forma, la joven integró su vida privada al universo del streaming de manera genuina, compartiendo el momento en tiempo real ante miles de espectadores.

Con quién está en pareja Juanita Tinelli

Juana Tinelli confirmó en los últimos días su relación con el streamer e influencer fitness Tomás Mazza. Luego de semanas de especulaciones y guiños en redes sociales, la oficialización llegó durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde ambos se mostraron distendidos y hablaron abiertamente de su vínculo ante miles de espectadores.

Tomas Mazza y Juana Tinelli
Juana Tinelli hizo pública su relación con un streamer a través de un romántico gesto que no pasó desapercibido.

Juana Tinelli hizo pública su relación con un streamer a través de un romántico gesto que no pasó desapercibido.

En el streaming compartieron detalles de su primera salida y contaron cómo fue creciendo la conexión tras meses de conversaciones privadas. Con humor, Juana deslizó que todavía no tenían el título formal de “novios”, aunque Mazza aseguró que eso cambiaría pronto. El momento más comentado fue el beso frente a cámara, gesto que confirmó el romance y rápidamente se volvió tendencia en redes.

La relación también provocó la reacción de Marcelo Tinelli, quien reconoció haberse enterado de la noticia mientras miraba la transmisión. El conductor expresó su sorpresa con tono cariñoso y manifestó su aprobación al vínculo de su hija con el influencer, conocido además por su perfil deportivo y por participar en eventos de boxeo protagonizados por creadores de contenido.

