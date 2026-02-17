Trágico tiroteo en un partido juvenil de hockey sobre hielo en Estados Unidos: dos muertos y tres heridos Tras interrumpir el encuentro, el agresor finalmente se quitó la vida. Aparentemente el hombre disparó contra sus propios parientes, lo que indica que se trataría de una disputa familiar. Por + Seguir en







El agresor se quitó la vida.

Al menos tres personas, entre ellas una niña, murieron y otras tres permanecen internadas en grave estado tras un tiroteo registrado este lunes por la tarde en una pista de hielo de la ciudad de Pawtucket, en Rhode Island.

El ataque ocurrió en la Dennis M. Lynch Arena, donde se desarrollaba un torneo escolar de hockey juvenil con participación de varios equipos de la zona.

Según confirmó la jefa de la Policía local, Tina Goncalves, el agresor, que también murió, habría dirigido los disparos contra integrantes de su propia familia. Las autoridades calificaron el hecho como un episodio “dirigido”, presuntamente originado en una disputa familiar.

De acuerdo con lo que se vio en imágenes de la transmisión del partido, estas captaron al menos 13 disparos, tras lo cual jugadores y espectadores huyeron con mucho miedo. En el exterior, familias y deportistas esperaban con desesperación a sus hijos y compañerso mientras la zona era acordonada por un amplio operativo de seguridad.

“Corrimos directamente al vestuario y nos refugiamos allí”, relató un testigo a la cadena local WJAR. “Nos apretamos contra la puerta e intentamos mantenernos a salvo”.

Embed WATCH: Video shows moment gunfire erupts at ice rink in Pawtucket, Rhode Island; multiple victims reported pic.twitter.com/ow9iqZpQAB — BNO News (@BNONews) February 16, 2026 Las fuerzas de seguridad confirmaron que el presunto tirador murió tras haberse quitado la vida. En el operativo participaron la Rhode Island State Police, que trabajó en la recolección de pruebas como así también en la reconstrucción de la secuencia del ataque. Autoridades educativas de la zona confirmaron que todos los estudiantes que asistían al partido fueron localizados y se encuentran fuera de peligro.