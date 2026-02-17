Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori
La destitución de José Jerí marcó un nuevo hito en la política incaica: en los últimos 26 años, casi ningún jefe de Estado pudo finalizar su mandato sin escándalos o causas judiciales. En contrapartida, el titular del Banco Central, Julio Velarde, se mantiene en el cargo desde 2006.
Perú sumó este martes un nuevo capítulo en su crisis política presidencial con la destitución del mandatario José Jerí, a cuatro meses de haber asumido. Pero esto no es algo excepcional a lo largo de su historia: desde la caída de Alberto Fujimori el 21 de noviembre del 2000, casi ningún jefe de Estado pudo finalizar su mandato sin escándalos o causas judiciales.
Los últimos 26 años de la política incaica estuvieron atravesados por dos interinatos de transición, cuatro destituciones por parte del Parlamento peruano, dos renuncias presidenciales, tres condenados y un suicidio en medio de investigación. En contrapartida, el titular del Banco Central, Julio Velarde, se mantiene en el cargo desde 2006.
José Jerí formaba parte del partido derechista Somos Perú y había asumido el poder de forma interina el pasado 10 de octubre, cuando el Congreso destituyó a la otrora presidenta encargada del Gobierno, Dina Boluarte, mismo tipo de remoción que había terminado con la gestión de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Jerí fue cuestionado por sus vínculos con empresas chinas favorecidas en licitaciones de obras públicas y por no poder contener la crisis de inseguridad.
Yendo a la historia, la situación de los presidentes peruanos desde el año 2000 es inédita: casi todos estuvieron atravesados por una situación de prisión o enfrentaron procesos judiciales por corrupción.
Crisis política de Perú: la situación de los diferentes presidentes desde 2001
La crisis política y social que atravesó Perú comenzó bajo la presidencia de Alberto Fujimori, quien renunció por medio de un fax desde Tokio, Japón, país al que había viajado por la cumbre de APEC en Brunéi. Se trató del primer exmandatario peruano condenado por crímenes de lesa humanidad, aunque murió en libertad en 2024 gracias a un indulto restituido.
El retorno democrático y Odebrecht
Valentín Paniagua (2000–2001): fue el presidente de la transición tras la caída de Fujimori. Se trató de la figura más respetada de la política moderna peruana, ya que le atribuyen haber realizado una limpieza de las instituciones y llamado a elecciones limpias.
Alejandro Toledo (2001–2006): su presidencia terminó de la peor forma: fue condenado a 20 años de prisión por colusión y lavado de activos luego de que la Justicia probara que pactó una coima de u$s35 millones con la constructora Odebrecht a cambio de la licitación de la Carretera Interoceánica.
Alan García (2006–2011): su mandato estuvo marcado por el crecimiento económico, aunque también por investigaciones de corrupción. Se suicidó en abril de 2019 para evitar una detención preliminar por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima.
Ollanta Humala (2011–2016): fue el primer presidente de izquierda en la era moderna. Pasó nueve meses en prisión preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia, por causas de corrupción. Actualmente enfrentan un juicio oral por presuntos aportes ilícitos de los gobiernos de Brasil y Venezuela a sus campañas.
La era de la inestabilidad extrema
Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018): fue un tecnócrata que pudo lidiar con un Congreso peruano que tenía vestigios del fujimorismo. Renunció antes de que lo destituyeran, envuelto en una causa de presuntas coimas en las asesorías de su empresa Westfield Capital a Odebrecht mientras era ministro.
Martín Vizcarra (2018–2020): cerró el Congreso en 2019 y gozó de gran popularidad, pero terminó destituido por "incapacidad moral". En noviembre de 2025 recibió una condena histórica de 15 años en la causa Lomas de Ilo, donde se comprobó que recibía sobornos durante su etapa de gobernador.
Manuel Merino (2020): duró solo 5 días en el poder y provocó una de las mayores protestas juveniles en décadas. Renunció tras la muerte de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Francisco Sagasti (2020–2021): se trató de otro presidente de transición. Logró estabilizar el país durante la pandemia y lideró el proceso de vacunación hasta el llamado a elecciones.
La crisis actual (2022–2026)
Pedro Castillo (2021–2022): intentó dar un autogolpe al poder en diciembre de 2022. Fue capturado mientras huía a la embajada de México y, en noviembre de 2025, la Justicia lo condencó a 11 años y 6 meses de prisión por el delito de rebelión.
Dina Boluarte (2022–2025): fue destituida por el Congreso en octubre de 2025 debido a investigaciones por enriquecimiento ilícito y su responsabilidad política en la muerte de más de 50 manifestantes durante marchas en su contra.
José Jerí (2025–2026): el último presidente peruano que asumió tras la caída de Boluarte. Fue destituido este martes por presunto tráfico de influencias. La acefalía de Perú continuará hasta que el Congreso elija un nuevo sucesor de cara a las elecciones nacionales fijadas para el mes de abril.