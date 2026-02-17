Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori La destitución de José Jerí marcó un nuevo hito en la política incaica: en los últimos 26 años, casi ningún jefe de Estado pudo finalizar su mandato sin escándalos o causas judiciales. En contrapartida, el titular del Banco Central, Julio Velarde, se mantiene en el cargo desde 2006. Por + Seguir en







El Congreso destitiyó este miércoles a José Jerí.

Perú sumó este martes un nuevo capítulo en su crisis política presidencial con la destitución del mandatario José Jerí, a cuatro meses de haber asumido. Pero esto no es algo excepcional a lo largo de su historia: desde la caída de Alberto Fujimori el 21 de noviembre del 2000, casi ningún jefe de Estado pudo finalizar su mandato sin escándalos o causas judiciales.

Los últimos 26 años de la política incaica estuvieron atravesados por dos interinatos de transición, cuatro destituciones por parte del Parlamento peruano, dos renuncias presidenciales, tres condenados y un suicidio en medio de investigación. En contrapartida, el titular del Banco Central, Julio Velarde, se mantiene en el cargo desde 2006.

José Jerí formaba parte del partido derechista Somos Perú y había asumido el poder de forma interina el pasado 10 de octubre, cuando el Congreso destituyó a la otrora presidenta encargada del Gobierno, Dina Boluarte, mismo tipo de remoción que había terminado con la gestión de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Jerí fue cuestionado por sus vínculos con empresas chinas favorecidas en licitaciones de obras públicas y por no poder contener la crisis de inseguridad.

José Jerí 17-2-26 José Jerí tan solo estuvo cuatro meses a cargo de la presidencia de Perú. Yendo a la historia, la situación de los presidentes peruanos desde el año 2000 es inédita: casi todos estuvieron atravesados por una situación de prisión o enfrentaron procesos judiciales por corrupción.

Crisis política de Perú: la situación de los diferentes presidentes desde 2001 La crisis política y social que atravesó Perú comenzó bajo la presidencia de Alberto Fujimori, quien renunció por medio de un fax desde Tokio, Japón, país al que había viajado por la cumbre de APEC en Brunéi. Se trató del primer exmandatario peruano condenado por crímenes de lesa humanidad, aunque murió en libertad en 2024 gracias a un indulto restituido.