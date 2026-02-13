Insólito: estaba prófugo y la Policía lo encontró escondido adentro de un freezer

Alexis Alejandro González era buscado por robo agravado, aunque también tiene antecedentes por abuso sexual y violencia de género. Al ser hallado por las fuerzas de seguridad, mostraba graves signos de hipotermia.

Alexis Alejandro González fue acusado de robo agravado, aunque también tiene antecedentes penales por abuso sexual, violencia de género y otros asaltos.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo este viernes a Alexis Alejandro González , más conocido como "Iceman", un peligroso delincuente al que encontraron en su domicilio de la localidad bonaerense de González Catán, oculto en un llamativo escondite: estaba adentro de un freezer.

Sin acuerdo, gremios docentes amenazan con un paro en la Provincia para el inicio de clases

La búsqueda de "Iceman" comenzó el pasado 2 de febrero, cuando efectivos de la DDI La Matanza observaron que un hombre forcejeaba con una mujer e intentaba robarle en la esquina de Joaquín del Pino y Rosas. Cuando la Policía dio la voz de alto, el sospechoso escapó en una motocicleta Honda roja en la que lo aguardaba su cómplice.

Tras una breve persecución, la moto impactó contra otro patrullero y los delincuentes fueron interceptados. Quien manejaba la moto, Cristian Leonel Maidana, de 23 años, fue detenido en el lugar, pero González logró escapar.

Durante los días siguientes, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Descentralizada N° 1 de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garete, investigó a los sospechosos del robo y logró identificar a González. Luego dispuso la orden de allanamiento en su domicilio, a donde la Policía bonaerense se dirigió este viernes.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio de González, una mujer intentó impedirles el ingreso con el argumento de que su hijo discapacitado estaba en una silla de ruedas adentro de la vivienda. Al entrar, los policías descubrieron que en la mencionada silla se ocultaban diferentes objetos de interés para la causa judicial, como un arma de fuego y varios teléfonos celulares. Pero lo más llamativo del hecho fue el lugar en el que encontraron al sospechoso.

Durante el allanamiento en el domicilio, las fuerzas de seguridad hallaron a González escondido adentro de un freezer y con signos de hipotermia. Rápidamente fue detenido y asistido por personal médico. Luego, fue trasladado a una penitenciaria bonaerense a la espera de su juicio por la causa caratulada como robo agravado. También tiene antecedentes penales por abuso sexual, robo y violencia de género.

El crudo relato de la jubilada española asaltada en Parque Chacabuco: "Me quería morir"

Hermosinda, la jubilada española de 83 años que fue golpeada y torturada por ladrones en Parque Chacabuco, rompió el silencio después del grave hecho de inseguridad y aseguró que los delincuentes "fueron muy agresivos". El hecho ocurrió el martes por la madrugada, cuando cuatro hombres irrumpieron en su casa y se quedaron durante tres horas, sometiéndolos a ella y a su marido a una verdadera pesadilla.

Según contó Hermosinda, ella se encontraba despierta en el momento que los maleantes entraron a su casa. "Cuando los vi, me quería morir", relató sobre el momento; su marido, Ricardo, estaba dormido. "Tenía un pánico tremendo, grité y se abalanzó sobre mí", detalló la mujer, que recibió varias trompadas en su rostro.

Tanto Hermosinda como Ricardo, de 90 años, son oriundos de Galicia. Ambos viven hace décadas en Argentina y nunca habían sufrido un asalto hasta el pasado martes a la madrugada, cuando vivieron una verdadera noche de terror con horas de insultos, golpes y torturas.

"Te mato, te corto los dedos", les repetía uno de los delincuentes, que estaba armado con un cuchillo, mientras les pedía su dinero. "Me vaciaron la casa. Se llevaron todo: la tele, el dinero, las cosas del freezer, la carne, frazadas. Nosotros trabajamos desde muy chicos, teníamos una panadería. Hemos trabajado mucho y no jodimos a nadie", contó Hermosinda con la voz quebrada.

hermosinda Hermosinda, de 83 años, relató el violento asalto que sufrió en su casa el pasado martes a la madrugada.

"No quería hablar, pero tengo tanta bronca", confió la mujer de 83 años, que estuvo rehén durante tres horas. "Tengo que decir algo porque si no me voy a morir. Esto lo tengo acá", dijo Hermosinda tocándose el pecho, y luego continuó: "Y no puedo más, si no me va a dar un infarto".

Hermosinda no pudo identificar a los ladrones, ya que ellos llevaban las caras tapadas, pero estimó que "uno tendría 24 y el otro 28. No los vi bien a los otros dos", contó, en diálogo con TN.

El hecho quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, cuya titular es Romina Monteleone, quien ya ordenó las primeras pericias en el lugar del violento asalto a la División Investigaciones Comunales 7 de la Policía de la Ciudad.

La principal hipótesis de los investigadores es que los ladrones accedieron a la casa de los jubilados después de romper el candado de una obra en construcción lindera al domicilio, ya que encontraron un alicate.

"Las propiedades están separadas por una medianera. Treparon e ingresaron por la terraza, donde la puerta no tenía llave", señalaron desde la Fiscalía. Hasta el momento, los delincuentes no pudieron ser identificados.