"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes Tras 10 años de relación con el hijo de Ricardo Darín, la actriz de La Casa de Papel se mostró por primera vez en su nuevo rol de mamá.







Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española. Redes sociales

Una semana después de ser mamá, Úrsula Corberó mostró por primera vez una imagen de Dante, el hijo que tuvo con el "Chino" Darín, en redes sociales: "Hola, soy mami", escribió.

La actriz española, reconocida por su personaje de Tokio en la serie La casa de papel, terminó con la incógnita y decidió mostrar a su primogénito, el primer nieto de Ricardo Darín y Florencia Bas, en su primer paseo.

Para celebrar su reciente maternidad y los 10 años de relación con el actor argentino, la cantante eligió fotografiarse con su hijo y empujando su cochecito cerca del Arco del Triunfo, en Barcelona, su ciudad natal.

Úrsula Corberó en redes Redes sociales La artista aparece sonriendo y, fiel a su estilo, eligió una ropa cómoda para la ocasión: pantalón deportivo color marrón, un abrigo oversize negro, botas y gafas de sol.