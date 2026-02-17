IR A
IR A

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes

Tras 10 años de relación con el hijo de Ricardo Darín, la actriz de La Casa de Papel se mostró por primera vez en su nuevo rol de mamá.

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.

Redes sociales

Una semana después de ser mamá, Úrsula Corberó mostró por primera vez una imagen de Dante, el hijo que tuvo con el "Chino" Darín, en redes sociales: "Hola, soy mami", escribió.

El cantautor ensayó una defensa, pero igual quedó mal parado.
Te puede interesar:

Joe Fernández intentó limpiar su imagen tras sus dichos homofóbico: "El humor que hago atrasa"

La actriz española, reconocida por su personaje de Tokio en la serie La casa de papel, terminó con la incógnita y decidió mostrar a su primogénito, el primer nieto de Ricardo Darín y Florencia Bas, en su primer paseo.

Para celebrar su reciente maternidad y los 10 años de relación con el actor argentino, la cantante eligió fotografiarse con su hijo y empujando su cochecito cerca del Arco del Triunfo, en Barcelona, su ciudad natal.

Úrsula Corberó en redes

La artista aparece sonriendo y, fiel a su estilo, eligió una ropa cómoda para la ocasión: pantalón deportivo color marrón, un abrigo oversize negro, botas y gafas de sol.

Papá a la distancia

Mientras Corberó pasa sus primeros días junto a Dante en España, el Chino Darín está en Argentina por sus compromisos laborales, en pleno rodaje de un nuevo proyecto en Buenos Aires. El hijo de Ricardo Darín regresó al país después de viajar para el nacimiento de su hijo, Dante, mientras su pareja se quedó en Barcelona al cuidado del bebé y rodeada de familiares y amigos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

Juan Carlos Desanzo tenía 88 años.

Murió un histórico director argentino y referente del cine nacional

últimas noticias

Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad"

Hace 17 minutos
El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Hace 31 minutos
Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina

Hace 46 minutos
El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

Hace 1 hora
El Congreso destitiyó este miércoles a José Jerí. 

Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori

Hace 1 hora