Una semana después de ser mamá, Úrsula Corberó mostró por primera vez una imagen de Dante, el hijo que tuvo con el "Chino" Darín, en redes sociales: "Hola, soy mami", escribió.
Tras 10 años de relación con el hijo de Ricardo Darín, la actriz de La Casa de Papel se mostró por primera vez en su nuevo rol de mamá.
La actriz española, reconocida por su personaje de Tokio en la serie La casa de papel, terminó con la incógnita y decidió mostrar a su primogénito, el primer nieto de Ricardo Darín y Florencia Bas, en su primer paseo.
Para celebrar su reciente maternidad y los 10 años de relación con el actor argentino, la cantante eligió fotografiarse con su hijo y empujando su cochecito cerca del Arco del Triunfo, en Barcelona, su ciudad natal.
La artista aparece sonriendo y, fiel a su estilo, eligió una ropa cómoda para la ocasión: pantalón deportivo color marrón, un abrigo oversize negro, botas y gafas de sol.
Mientras Corberó pasa sus primeros días junto a Dante en España, el Chino Darín está en Argentina por sus compromisos laborales, en pleno rodaje de un nuevo proyecto en Buenos Aires. El hijo de Ricardo Darín regresó al país después de viajar para el nacimiento de su hijo, Dante, mientras su pareja se quedó en Barcelona al cuidado del bebé y rodeada de familiares y amigos.