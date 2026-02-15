15 de febrero de 2026 Inicio
Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

El hombre se presentó en la DDI local luego de que la Policía identificara y secuestrara la Chevrolet Meriva involucrada en el hecho.

El conductor acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria Eugenia Carril, de 18 años, se entregó este domingo por la mañana en la sede de la DDI de La Plata. El sospechoso quedó detenido luego de que efectivos de la Policía Bonaerense lograran identificar y secuestrar el vehículo con el que habría escapado tras el impacto.

Mercedes: asesinaron a un joven tras una discusión en el carnaval y detuvieron a una madre y su hijo

Según fuentes policiales, se trata de un hombre de nacionalidad peruana. La camioneta, una Chevrolet Meriva azul, fue localizada en la intersección de 5 y 57 y presentaba una mancha visible en el capot. La patente, identificada como GXY 920, permitió avanzar en la confirmación del rodado buscado.

Los investigadores establecieron que al momento del hecho se movilizaban dos personas en el vehículo. Las cámaras de seguridad, tanto del Centro de Monitoreo Municipal como de circuitos privados, habían registrado a la Meriva días antes en distintos puntos de la región. Una de las filmaciones la ubica el 9 de febrero a las 8.18 en 122 y 51 y otra, minutos después, en 122 y 32. Con ese material, la fiscalía intenta reconstruir el recorrido del rodado y determinar los lugares que frecuentaba.

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata. Por el momento está caratulada como homicidio culposo, aunque no se descarta que se incorporen agravantes por la fuga del conductor tras el impacto.

El hecho ocurrió la noche del viernes 13 de febrero en Villa Elvira. Carril había sido vista por última vez cuando descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en 7 y 96, y caminaba hacia su domicilio en 1 y 96. Las cámaras la captaron a las 22.26 avanzando por calle 96 en dirección a 3. Un minuto después, una camioneta que circulaba por esa arteria realizó una maniobra brusca de esquive y encendió las luces de freno, momento en el que se presume se produjo la colisión.

La joven fue hallada sin vida en la zona de 3 y 96, tras un llamado al 911 realizado por vecinos que la vieron tendida en una zanja. En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Octava, del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica.

