IR A
IR A

Joe Fernández intentó limpiar su imagen tras sus dichos homofóbico: "El humor que hago atrasa"

Ante las críticas por sus dichos discriminatorios contra Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón, el mediático ensayó una defensa diciendo que todo fue "desde el personaje" que hace en radio con Beto Casella.

El cantautor ensayó una defensa

El cantautor ensayó una defensa, pero igual quedó mal parado.

Redes sociales

El cantautor Joe Fernández intentó disculparse públicamente tras los dichos homofóbicos contra el bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno, y admitió que su humor "atrasa". "Todo lo que yo diga ahora está de más, porque lastimamos a una persona que labura y que se rompió el lomo para llegar adonde llegó", reconoció.

No la conozco. Pensé que era un tipo, lanzó durante el vivo de Bendita
Te puede interesar:

Otro polémico comentario de Horacio Pagani al aire, esta vez contra La Costa: "Pensé que era un tipo"

Lejos de hacer una autocrítica profunda, sus palabras apuntaron más a la creación del personaje que interpreta en el programa de radio de Beto Casella que a un arrepentimiento genuino. "Cuando ves el recorte de la sección, fuera de contexto, es malísimo... Lo veo como si fuera el papá o la mamá de Valentín y es un papelón", subrayó.

En el intento de despegar su persona del personaje, el astrólogo reconoció el daño que hizo: "Se trata de un personaje medio facho, antifeminista. Si yo soy la mamá o el papá de Valentín, digo: 'Están lastimando a mi hijo'. Bueno, yo ahí me bajo y pido perdón, y agacho la cabeza".

Embed

El escritor habló este martes en Puro Show, en El Trece, y reconoció el daño que hizo: "El personaje que hago atrasa", sostuvo, y agregó: "Me encargué de escribirle a él de forma pública y privada y quedó así".

La polémica se originó en el programa radial Nadie nos para, que conduce Beto Casella por Rock & Pop, en un segmento llamado La logia del buen gusto, cuando se mostró un video del entrenamiento físico de Fresno y Fernández realizó comentarios discriminatorios al aire, entre ellos: "Put... relajado", lo que generó una ola de críticas en redes sociales y un amplio repudio mediático.

Joe Fernández, sobre la baja del programa de Beto Casella: "Está hablado"

Ante los rumores de su baja del programa de América con Beto Casella, aseguró que son un plantel de 13 personas y que tiene shows en marzo y abril en el exterior, por lo que se va a ausentar del programa. "Tengo shows afuera, otros compañeros van al Mundial; mi idea es ir una o dos veces por semana, está todo bien", explicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

la determinante decision que tomo beto casella despues de su fuertisima pelea con yanina latorre

La determinante decisión que tomó Beto Casella después de su fuertísima pelea con Yanina Latorre

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

Juan Carlos Desanzo tenía 88 años.

Murió un histórico director argentino y referente del cine nacional

últimas noticias

Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad"

Hace 22 minutos
El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Hace 36 minutos
Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina

Hace 51 minutos
El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

Hace 1 hora
El Congreso destitiyó este miércoles a José Jerí. 

Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori

Hace 1 hora