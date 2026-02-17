El cantautor Joe Fernández intentó disculparse públicamente tras los dichos homofóbicos contra el bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno, y admitió que su humor "atrasa". "Todo lo que yo diga ahora está de más, porque lastimamos a una persona que labura y que se rompió el lomo para llegar adonde llegó", reconoció.
Lejos de hacer una autocrítica profunda, sus palabras apuntaron más a la creación del personaje que interpreta en el programa de radio de Beto Casella que a un arrepentimiento genuino. "Cuando ves el recorte de la sección, fuera de contexto, es malísimo... Lo veo como si fuera el papá o la mamá de Valentín y es un papelón", subrayó.
En el intento de despegar su persona del personaje, el astrólogo reconoció el daño que hizo: "Se trata de un personaje medio facho, antifeminista. Si yo soy la mamá o el papá de Valentín, digo: 'Están lastimando a mi hijo'. Bueno, yo ahí me bajo y pido perdón, y agacho la cabeza".
El escritor habló este martes en Puro Show, en El Trece, y reconoció el daño que hizo: "El personaje que hago atrasa", sostuvo, y agregó: "Me encargué de escribirle a él de forma pública y privada y quedó así".
La polémica se originó en el programa radial Nadie nos para, que conduce Beto Casella por Rock & Pop, en un segmento llamado La logia del buen gusto, cuando se mostró un video del entrenamiento físico de Fresno y Fernández realizó comentarios discriminatorios al aire, entre ellos: "Put... relajado", lo que generó una ola de críticas en redes sociales y un amplio repudio mediático.
Joe Fernández, sobre la baja del programa de Beto Casella: "Está hablado"
Ante los rumores de su baja del programa de América con Beto Casella, aseguró que son un plantel de 13 personas y que tiene shows en marzo y abril en el exterior, por lo que se va a ausentar del programa. "Tengo shows afuera, otros compañeros van al Mundial; mi idea es ir una o dos veces por semana, está todo bien", explicó.