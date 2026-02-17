Joe Fernández intentó limpiar su imagen tras sus dichos homofóbico: "El humor que hago atrasa" Ante las críticas por sus dichos discriminatorios contra Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón, el mediático ensayó una defensa diciendo que todo fue "desde el personaje" que hace en radio con Beto Casella. + Seguir en







El cantautor ensayó una defensa, pero igual quedó mal parado. Redes sociales

El cantautor Joe Fernández intentó disculparse públicamente tras los dichos homofóbicos contra el bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno, y admitió que su humor "atrasa". "Todo lo que yo diga ahora está de más, porque lastimamos a una persona que labura y que se rompió el lomo para llegar adonde llegó", reconoció.

Lejos de hacer una autocrítica profunda, sus palabras apuntaron más a la creación del personaje que interpreta en el programa de radio de Beto Casella que a un arrepentimiento genuino. "Cuando ves el recorte de la sección, fuera de contexto, es malísimo... Lo veo como si fuera el papá o la mamá de Valentín y es un papelón", subrayó.

En el intento de despegar su persona del personaje, el astrólogo reconoció el daño que hizo: "Se trata de un personaje medio facho, antifeminista. Si yo soy la mamá o el papá de Valentín, digo: 'Están lastimando a mi hijo'. Bueno, yo ahí me bajo y pido perdón, y agacho la cabeza".

Embed Joe Fernández habla por primera vez tras la repercusión que generaron sus comentarios sobre el bailarín Valentín Fresno: "estoy arrepentido por lo que pasó".#lovieneltrece #PuroShow pic.twitter.com/OhMSZ8Dhvo — eltrece (@eltreceoficial) February 17, 2026 El escritor habló este martes en Puro Show, en El Trece, y reconoció el daño que hizo: "El personaje que hago atrasa", sostuvo, y agregó: "Me encargué de escribirle a él de forma pública y privada y quedó así".

La polémica se originó en el programa radial Nadie nos para, que conduce Beto Casella por Rock & Pop, en un segmento llamado La logia del buen gusto, cuando se mostró un video del entrenamiento físico de Fresno y Fernández realizó comentarios discriminatorios al aire, entre ellos: "Put... relajado", lo que generó una ola de críticas en redes sociales y un amplio repudio mediático.