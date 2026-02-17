IR A
Silvina Scheffler contó el grave problema de salud que casi la mata: "Pedí que recen por mí"

La exparticipante de Gran Hermano habló por primera vez del grave cuadro de salud que padeció a fines del año pasado y que casi le cuesta la vida: "Todavía no sé cómo me contagié", expresó.

La modelo y actriz, de 45 años, relató su padecimiento.

La modelo y exparticipante de Gran Hermano Silvina Scheffler habló por primera vez tras superar un cuadro grave de leptospirosis, una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que la llevó a permanecer un total de 16 días internada, de los cuales seis transcurrieron en una unidad de terapia intensiva debido a una falla multiorgánica. "Casi me voy", confesó.

En una entrevista en el programa A la Barbarossa, la actriz relató el duro momento que le tocó vivir a fines del año pasado cuando contrajo la enfermedad: "Un viernes empecé con dolor corporal. Tenía que trabajar y me automediqué", confesó. Sin embargo, con el correr de los días los síntomas empeoraron, pero el diagnóstico no fue inmediato: "En un comienzo, los médicos creyeron que se trataba de una gripe común y más tarde sospecharon dengue. Recién entre los 10 y 12 días lograron identificar la enfermedad", precisó la mediática.

Durante su internación, la Profe de 45 años, que saltó a la fama en el GH de 2007, tuvo que someterse a diálisis en una experiencia traumática: "No me respondía la cabeza y el cuerpo tampoco. Sufrí mucho, tuve muchos dolores. No podía hacer nada con mi cuerpo, ni comer. Me daban de comer en la boca. En ese momento pedí que recen por mí", recordó.

El cuadro de Scheffler se agravó por la fiebre alta y la insuficiencia renal; incluso atravesó episodios de desorientación. "Me preguntaban cómo me llamo, dónde vivo, y no podía responder", contó. Con el paso del tiempo, tomó dimensión de la gravedad de lo ocurrido. "Después me dijeron que no fui consciente de que casi me voy. Es una falla multiorgánica", reflexionó la mediática, quien relató que no sabe cómo se contagió.

Finalmente, comentó sus sensaciones semanas después del alta médica y el proceso lento de rehabilitación: "Sigo recuperando masa muscular, con contracturas, dolor de cabeza y de cuello. Nunca sufrí tanto", concluyó.

