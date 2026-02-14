15 de febrero de 2026 Inicio
Se adelantan las lluvias en el AMBA: a qué hora llegan y cómo seguirá el clima el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas que irán menguando a medida que pasen las horas. Qué pasará durante los feriados y cómo estarán las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un drástico cambio de clima para el AMBA: las tormentas esperadas para el domingo 15 de febrero se adelantarán, por lo que el fuerte temporal llegará a partir de la medianoche de este sábado tanto a la Ciudad como a la provincia de Buenos Aires.

Las expensas en el AMBA aumentaron 2,5% en enero: ya superan los $300 mil

Después de una mañana fresca y una tarde agradable, con una temperatura que promedió los 25°, el cielo porteño y del conurbano bonaerense comenzó a cubrirse de nubes. Por lo que, según el pronóstico del SMN, poco después de las 12 de la noche de este sábado existe un 40% de probabilidad de precipitaciones. Además, se esperan ráfagas de viento que superen los 40 kilómetros por hora.

Se prevé que la inestabilidad irá aumentando a medida que pasen las horas, por lo que las lluvias más intensas sucederán entre la madrugada y mañana del próximo domingo. Hacia la tarde, el tiempo irá mejorando con chaparrones aislados hasta que finalmente escampará al llegar la noche.

Para lo que resta del fin de semana de Carnaval, el lunes continuará nublado, pero no se pronostican precipitaciones, con una máxima de 30° y una mínima de 20°.

Mientras que el martes continuará la tendencia gris y con alta humedad correspondiente al verano, con un cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 30° y una mínima de 20°.

Cambio drástico del clima: alerta por tormenta en más de 100 localidades de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta amarilla en Buenos Aires y otras siete provincias argentinas. De acuerdo con el mapa, las lluvias y tormentas afectarán principalmente a la zona central del país.

Las provincias donde en los próximos días se esperan precipitaciones después de varios días de cierto alivio al calor son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba, Río Negro y Mendoza.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, según el ente climático, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Cuáles son las localidades afectadas por la alerta amarilla por tormentas

  • Buenos Aires: Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas.
  • Entre Ríos: Toda la provincia.
  • Santa Fe: Garay - La Capital - San Jerónimo - Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - Caseros - General López - Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo.
  • Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Zona baja de Ayacucho - General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña.
  • San Luis: Toda la provincia.
  • Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa - General Alvear - Zona baja de San Rafael.
  • La Pampa: Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué - Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán - Curacó - Lihuel Calel.
  • Río Negro: Costa de Adolfo Alsina.
