El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas que irán menguando a medida que pasen las horas. Qué pasará durante los feriados y cómo estarán las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un drástico cambio de clima para el AMBA: las tormentas esperadas para el domingo 15 de febrero se adelantarán, por lo que el fuerte temporal llegará a partir de la medianoche de este sábado tanto a la Ciudad como a la provincia de Buenos Aires.

Después de una mañana fresca y una tarde agradable, con una temperatura que promedió los 25°, el cielo porteño y del conurbano bonaerense comenzó a cubrirse de nubes. Por lo que, según el pronóstico del SMN, poco después de las 12 de la noche de este sábado existe un 40% de probabilidad de precipitaciones. Además, se esperan ráfagas de viento que superen los 40 kilómetros por hora.

Se prevé que la inestabilidad irá aumentando a medida que pasen las horas , por lo que las lluvias más intensas sucederán entre la madrugada y mañana del próximo domingo. Hacia la tarde, el tiempo irá mejorando con chaparrones aislados hasta que finalmente escampará al llegar la noche.

Para lo que resta del fin de semana de Carnaval, el lunes continuará nublado, pero no se pronostican precipitaciones, con una máxima de 30° y una mínima de 20°.

Mientras que el martes continuará la tendencia gris y con alta humedad correspondiente al verano, con un cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 30° y una mínima de 20°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta amarilla en Buenos Aires y otras siete provincias argentinas. De acuerdo con el mapa, las lluvias y tormentas afectarán principalmente a la zona central del país.

Las provincias donde en los próximos días se esperan precipitaciones después de varios días de cierto alivio al calor son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba, Río Negro y Mendoza.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, según el ente climático, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

