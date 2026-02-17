17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Feriados de Carnaval: 3 millones de turistas viajaron por todo el país y se gastaron más de $1 billón

Las cifras reveladas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa representan un crecimiento del 7,2% respecto a 2025. El gasto diario promedió los $111 mil y los destinos más elegidos fueron Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy.

Por
3 millones de personas viajaron por los feriados de Carnaval. 

3 millones de personas viajaron por los feriados de Carnaval. 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló este martes que 3 millones de argentinos viajaron por los feriados de Carnaval en todo el país y que generaron un impacto económico de más de $1 billón. El dato representa un un crecimiento del 7,2% respecto al 2025. Los destinos más elegidos fueron Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy.

Las mejores salidas para hacer en Buenos Aires.
Te puede interesar:

Estos son los 10 planes gratuitos más recomendados para hacer en Buenos Aires

Por su parte, el gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7%.

datos came carnaval 2026

Durante el fin de semana XXL hubo un fuerte movimiento aéreo en todo el país. CAME detalló que "entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart se trasladaron 313.000 pasajeros. Sólo AR movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico".

También se registró tránsito intenso hacia la Costa Atlántica en los principales corredores viales, especialmente en la Ruta 2 y en la Ruta 11, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redcame/status/2023748057985081436&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Verano en la costa rionegrina, entre mar y acantilados.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: la playa que es un paraíso para los más pequeños

Escapada uruguaya.

Este pueblo uruguayo es perfecto para descansar y hacer deportes acuáticos: como llegar

Un destino perfecto para conocer la cultura vitivinícula del país. 

Vacaciones en Argentina 2026: el pueblito oculto entre viñedos y montañas que es impresionante

Estos son los sitios más destacados para hacer Turismo el próximo fin de semana XXL

Carnaval en Buenos Aires: cuáles son los mejores lugares para visitar y disfrutar de esta fecha especial en 2026

A 432 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cada kilómetro del recorrido vale la pena.

Está en Argentina, tiene nombre de un país de Europa y es un pueblo de río para pescar y acampar

Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Rating Cero

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer a muchos espectadores.
play

Netflix metió un bombazo y sumó la película independiente más exitosa de la historia: cuál es

La determinante decisión que tomó Beto Casella después de su fuertísima pelea con Yanina Latorre

La determinante decisión que tomó Beto Casella después de su fuertísima pelea con Yanina Latorre

No la conozco. Pensé que era un tipo, lanzó durante el vivo de Bendita

Otro polémico comentario de Horacio Pagani al aire, esta vez contra La Costa: "Pensé que era un tipo"

No puedo aguantar tanta falta de respeto, denunció La Coqueta

La Coqueta denunció un ataque transfóbico durante los festejos de Carnaval en Lomas de Zamora

últimas noticias

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

Hace 26 minutos
El boleto de colectivo volverá a subir un 7% en marzo. 

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: subirá 31% desde el miércoles y el mínimo ya alcanza los $650

Hace 45 minutos
LosADRs que más pierden son los de Grupo Financiero Galicia, GrupoSupervielle y Transportadora de Gas del Sur.

Las acciones argentinas profundizan la baja y caen hasta 2,7% en Wall Street

Hace 1 hora
El jueves podría llevarse la sesión en el Congreso por la reforma laboral. 

La advertencia del Gobierno a la prensa previo al paro general: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"

Hace 1 hora
3 millones de personas viajaron por los feriados de Carnaval. 

Feriados de Carnaval: 3 millones de turistas viajaron por todo el país y se gastaron más de $1 billón

Hace 2 horas