Feriados de Carnaval: 3 millones de turistas viajaron por todo el país y se gastaron más de $1 billón Las cifras reveladas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa representan un crecimiento del 7,2% respecto a 2025. El gasto diario promedió los $111 mil y los destinos más elegidos fueron Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy.







3 millones de personas viajaron por los feriados de Carnaval.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló este martes que 3 millones de argentinos viajaron por los feriados de Carnaval en todo el país y que generaron un impacto económico de más de $1 billón. El dato representa un un crecimiento del 7,2% respecto al 2025. Los destinos más elegidos fueron Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy.

Por su parte, el gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7%.

datos came carnaval 2026 Durante el fin de semana XXL hubo un fuerte movimiento aéreo en todo el país. CAME detalló que "entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart se trasladaron 313.000 pasajeros. Sólo AR movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico".

También se registró tránsito intenso hacia la Costa Atlántica en los principales corredores viales, especialmente en la Ruta 2 y en la Ruta 11, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata.

