Paro general de la CGT: brindaron detalles sobre el funcionamiento de colectivos, trenes y subtes

Omar Maturano, Secretario General de La Fraternidad, confirmó que "todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas" y hasta advirtió que la medida de fuerza podría extenderse en caso de que se apruebe la medida en Diputados.

A la expectativa de la votación de la reforma laboral en el Congreso este jueves, el secretario general de La Fraternidad , Omar Maturano , confirmó la medida de fuerza, por lo que que colectivos, trenes, subtes y vuelos no funcionarán durante la jornada.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas, como lo ordena la CGT”, señaló el dirigente, y adelantó que la central obrera formalizará la convocatoria este miércoles en una conferencia de prensa que comenzará a las 11 de la mañana.

El eje del reclamo es el rechazo a la reforma laboral , a la que los sindicatos consideran una avanzada sobre derechos históricos . “Los trabajadores en las bases están inquietos y quieren pelea”, explicó Maturano, al describir el clima interno que empujó a endurecer la postura sindical en la antesala del debate legislativo.

En ese marco, el dirigente remarcó el rol estratégico del transporte para el éxito de la medida de fuerza. “Si el transporte no funciona, no se puede movilizar ni desmovilizar. Por eso el apoyo de los gremios del sector es clave para un paro” , afirmó.

También advirtió que la Confederación General del Trabajo deberá quedar atenta para definir los próximos pasos según el resultado de la votación: “Tendrá que decirle a la comunidad, al periodismo que va a seguir en sesión permanente. Y según lo que salga del Congreso, si va a continuar o no el plan de lucha. O va a ser un paro de 48 horas y después va a ser un paro por tiempo determinado . Acá el plan de lucha tenemos que continuarlo, porque si no, nos llevan por delante todos los derechos que conseguimos ”.

Maturano fue tajante al explicar cuál es, a su entender, el punto más grave del proyecto oficial. “Parar, reclamar, marchar y hacer asambleas en los lugares de trabajo, según esta ley, estaría prohibido. Nos cercenan el derecho a la protesta, que es el más importante”, sostuvo. Luego mencionó otros aspectos cuestionados, como cambios en indemnizaciones, horas extra, banco de horas y licencias por enfermedad.

Finalmente, el dirigente advirtió que el conflicto no se agota en la reforma laboral. “Este es el primer paso. Después viene una reforma previsional y más adelante una reforma sindical. Si no seguimos el plan de lucha, nos pasan por arriba”, alertó.

Paro de la CGT contra la reforma laboral: cómo funcionarán colectivos, trenes y el subte

Oficializado el llamado a un paro nacional por parte de la Confederación General de los Trabajadores, los disintos gremios referidos al transporte público, deberán oficializar en las próximas horas su adhesión, o no, a la medida de fuerza por parte de la central obrera.

La atención estará puesta en lo que hará la Unión General de los Trabajadores (UTA), que nuclea la mayor cantidad de empresas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde circulan alrededor de 330 líneas.

Por su parte, en lo que respecta al servicio de subte y trenes, los gremios de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP); La Fraternidad, Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (AFSA) y Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF), restan detalles pero se sumarían al paro, tal como ocurrió en las últimas medidas de fuerzas impulsadas por la central obrera.