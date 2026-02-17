Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre La panelista de Bendita analizó el escándalo entre su excompañero y la conductora de América y fue tajante: "Beto es un macho en deconstrucción". + Seguir en







La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella. Redes sociales

Edith Hermida se plantó ante su excompañero Beto Casella y se puso del lado de Yanina Latorre, en la pelea por los dichos homofóbicos en el programa de radio del conductor: "Hacéte valer".

El pase de Beto Casella a América, después de la salida escandalosa de El Nueve al frente de Bendita, no trajo paz sino que reflotó una pelea con la conductora de SQP. En este contexto, la panelista se puso del lado de su amiga: "Yanina, hacéte valer, arriba las mujeres, que te respeten tu piso, que paguen el derecho de piso", apuntó.

Además, opinó sobre los dichos discriminatorios de Joe Fernández hacia el bailarín Valentín Fresno: "Es difícil... con el diario del lunes es fácil decir '¿cómo no lo frenó?'. Beto es parte de otra generación, como la mía, que nos hemos deconstruido. A veces nos equivocamos porque somos humanos. Beto es un macho en deconstrucción".

En este contexto, la locutora aseguró que "no se quien va a ganar", en la pelea mediática y le habló directo a Latorre: "Le digo a ella, que ahora es mi amiga, la quiero".