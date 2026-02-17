IR A
IR A

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

La panelista de Bendita analizó el escándalo entre su excompañero y la conductora de América y fue tajante: "Beto es un macho en deconstrucción".

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Redes sociales

Edith Hermida se plantó ante su excompañero Beto Casella y se puso del lado de Yanina Latorre, en la pelea por los dichos homofóbicos en el programa de radio del conductor: "Hacéte valer".

No la conozco. Pensé que era un tipo, lanzó durante el vivo de Bendita
Te puede interesar:

Otro polémico comentario de Horacio Pagani al aire, esta vez contra La Costa: "Pensé que era un tipo"

El pase de Beto Casella a América, después de la salida escandalosa de El Nueve al frente de Bendita, no trajo paz sino que reflotó una pelea con la conductora de SQP. En este contexto, la panelista se puso del lado de su amiga: "Yanina, hacéte valer, arriba las mujeres, que te respeten tu piso, que paguen el derecho de piso", apuntó.

Además, opinó sobre los dichos discriminatorios de Joe Fernández hacia el bailarín Valentín Fresno: "Es difícil... con el diario del lunes es fácil decir '¿cómo no lo frenó?'. Beto es parte de otra generación, como la mía, que nos hemos deconstruido. A veces nos equivocamos porque somos humanos. Beto es un macho en deconstrucción".

En este contexto, la locutora aseguró que "no se quien va a ganar", en la pelea mediática y le habló directo a Latorre: "Le digo a ella, que ahora es mi amiga, la quiero".

Edith Hermida destrozó a Joe Fernández: "Es un básico"

Edith Hermida habló sobre los dichos discriminatorios del cantante Joe Fernández, integrante del equipo de Nadie nos para que conduce Beto Casella en Rock & Pop, y remarcó: "Es un chiste feo, pero Joe siempre hace esos comentarios. Me extraña que haya tenido tanta repercusión ahora, ha dicho cosas terribles", aseguró. Además, subrayó que ese tipo de humor "básico" ya no encaja en los tiempos actuales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la determinante decision que tomo beto casella despues de su fuertisima pelea con yanina latorre

La determinante decisión que tomó Beto Casella después de su fuertísima pelea con Yanina Latorre

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

Juan Carlos Desanzo tenía 88 años.

Murió un histórico director argentino y referente del cine nacional

últimas noticias

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

Hace 33 minutos
El boleto de colectivo volverá a subir un 7% en marzo. 

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: subirá 31% desde el miércoles y el mínimo ya alcanza los $650

Hace 52 minutos
LosADRs que más pierden son los de Grupo Financiero Galicia, GrupoSupervielle y Transportadora de Gas del Sur.

Las acciones argentinas profundizan la baja y caen hasta 2,7% en Wall Street

Hace 1 hora
El jueves podría llevarse la sesión en el Congreso por la reforma laboral. 

La advertencia del Gobierno a la prensa previo al paro general: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"

Hace 1 hora
3 millones de personas viajaron por los feriados de Carnaval. 

Feriados de Carnaval: 3 millones de turistas viajaron por todo el país y se gastaron más de $1 billón

Hace 2 horas