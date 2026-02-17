17 de febrero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 18 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 18 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El planeta del amor deja la intensidad mental y entra en el océano emocional de Piscis
Venus entra en Piscis y el corazón se vuelve agua: ¿cómo impacta en todos los signos?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su vida sentimental no va nada mal. En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. La Luna ayudará a ver la vida de una forma más serena.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Las nuevas amistades mejorarán su vida sentimental. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. En la vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No sea agresivo con las personas que le quieren. Descubrirá que tiene más dinero del que pensaba. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. Preste más atención a su dieta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Nuevo idilio con alguien muy joven. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Debe hacer más ejercicio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si busca amor, en estos momentos lo tiene muy cerca. Gastos inesperados desequilibran su presupuesto. En lo laboral, debe procurar ser más estricto. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. Mejora el nivel de sus ingresos. Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda. Practique deporte, reactivará su circulación.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Muévase con diplomacia en el terreno sentimental. Se solucionan sus preocupaciones económicas. En el trabajo, contenga sus impulsos. Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Comienza bien el día, económicamente hablando. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Por fin ha decidio salir a divertirse. Buen momento para invertir. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Hoy cuenta con mucha energía.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Piense menos y déjese llevar por sus instintos amorosos. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada serena pero intensa en su relación sentimental. La venta directa mejora mucho su economía. Día confuso en el trabajo, le costará sacar conclusiones. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.

