A qué hora juega River vs. Ciudad de Bolívar, por Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo Para cortar la mala racha que atraviesa, Marcelo Gallardo realizará varios cambios en lo que respecta al equipo titular de los que empezaron jugando en el año para el debut del torneo más federal del país.







River arrancó el año con tropiezos y poco fútbol X: @RiverPlate

River jugará frente a Ciudad de Bolívar este martes en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Millonario aprovechará este encuentro para intentar de revertir el mal presente tras las dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

En lo que va del año, el Millonario empezó de mayor a menor al lograr dos victorias, un empate y no logró sumar frente a Tigre y Argentinos Juniors, pero dejando una pésima imagen en el funcionamiento del equipo. Para ello, Marcelo Gallardo necesita rápidamente dar vuelta la página y buscara redimirse para recuperar la confianza.

Para ello, en cuanto al armado del equipo, el Muñeco deberá realizar algunos cambios con bajas y regresos: no podrá contar con Franco Armani sigue sin el alta médica, Marcos Acuña presentó un cuadro febril y no viajó a San Luis, Sebastián Driussi no está listo de su desgarro en el isquiotibial izquierdo, mientras que Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha ante el Bicho y no regresará hasta el segundo semestre.

Mirando el lado positivo para el 11 titular, Paulo Díaz se metería en el once por Lautaro Rivero, Matías Viña reemplazaría a Acuña, Fausto Vera regresaría en lugar de Kevin Castaño y Maximiliano Salas sería nuevamente titular en lugar de Giuliano Galoppo.

Por su parte, el conjunto de la provincia de Buenos Aires viene de debutar en la Primera Nacional, donde cosechó un empate en condición de visitante frente a Godoy Cruz. Con el envión del este primer choque, los dirigidos por Diego Funes buscarán dar el gran batacazo y aprovechar el mal presente del conjunto de Núñez para seguir avanzando.