A qué hora juega River vs. Ciudad de Bolívar, por Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

River jugará frente a Ciudad de Bolívar este martes en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Millonario aprovechará este encuentro para intentar de revertir el mal presente tras las dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.
En lo que va del año, el Millonario empezó de mayor a menor al lograr dos victorias, un empate y no logró sumar frente a Tigre y Argentinos Juniors, pero dejando una pésima imagen en el funcionamiento del equipo. Para ello, Marcelo Gallardo necesita rápidamente dar vuelta la página y buscara redimirse para recuperar la confianza.
Para ello, en cuanto al armado del equipo, el Muñeco deberá realizar algunos cambios con bajas y regresos: no podrá contar con Franco Armani sigue sin el alta médica, Marcos Acuña presentó un cuadro febril y no viajó a San Luis, Sebastián Driussi no está listo de su desgarro en el isquiotibial izquierdo, mientras que Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha ante el Bicho y no regresará hasta el segundo semestre.
Mirando el lado positivo para el 11 titular, Paulo Díaz se metería en el once por Lautaro Rivero, Matías Viña reemplazaría a Acuña, Fausto Vera regresaría en lugar de Kevin Castaño y Maximiliano Salas sería nuevamente titular en lugar de Giuliano Galoppo.
Por su parte, el conjunto de la provincia de Buenos Aires viene de debutar en la Primera Nacional, donde cosechó un empate en condición de visitante frente a Godoy Cruz. Con el envión del este primer choque, los dirigidos por Diego Funes buscarán dar el gran batacazo y aprovechar el mal presente del conjunto de Núñez para seguir avanzando.
El Millo y el Cele ya se vieron las caras en la misma instancia de la Copa Argentina pasada: disputado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, River ganó por 2 a 0 con goles de Lucas González Pírez y Franco Mastantuono.
River vs. Ciudad de Bolívar: a qué hora es y cómo verlo en vivo
- Hora: 22
- Televisión: TyC Sports
- Estadio: Parque La Pedrera, San Luis
- Árbitro: Nicolás Ramírez
River vs. Ciudad de Bolívar: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
- Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.