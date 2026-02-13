Carnaval 2026: el corso de Gualeguay, de desfile estético a fiesta inclusiva y popular

Con el paso del tiempo, la celebración se transformó y el protagonismo de la mujer se abrió paso entre el brillo y la batucada. En un territorio donde el mando fue siempre masculino, ellas dirigen el ritmo de "el corso más divertido del país".

Gualeguay se prepara para el fin de semana largo de carnaval y un febrero histórico.

El Carnaval 2026 encuentra al corso de Gualeguay en medio de una transformación profunda. Lo que en sus inicios, allá por los años '70, nació como un desfile basado casi exclusivamente en la estética femenina y la competencia de belleza, hoy se resignificó.

El brillo y la batucada ya no son solo adornos, sino el escenario de un relato más potente: una fiesta inclusiva, teatral y genuinamente popular que cuenta historias a través del movimiento. Gualeguay se autodefine como "el corso más divertido del país".

Entre las pioneras, profesoras de danzas, están Zulema Morán , con la comparsa Macumbinha y Macumba; "Monona" Ojeda y hasta la actual directora Gabriela Matteucci, al frente de Si-Si. Estas mujeres fueron la guía para la fiesta del carnaval entrerriano que tuvo su gloria en los años '80, sin olvidar a las que vinieron después como Marabá y Carumbahí (entre otras) y que Gualeguaychú supo conquistar como la capital nacional de este espectáculo.

Hoy ese legado late con más fuerza que nunca, pero bajo un nuevo paradigma: en el Corsódromo conviven los cuerpos reales y diversos, apostando a una teatralización que celebra la identidad por encima de las exigencias físicas del pasado.

Delfina Peccin, reina del Carnaval de Gualeguay 2025, impulsó una modificación histórica para este año: eliminó el tradicional desfile en autobomba para priorizar la presencia institucional y el cuidado de la mujer frente a la exposición física.

La soberana explicó a C5N que la idea era caminar entre el público, vecinos y turistas, antes que saludar desde lo alto del vehículo de los Bomberos Voluntarios, una tradición de la mujer vista solo como un adorno. "Buscábamos dar lugar a la teatralización, a la personificación y a la puesta en escena. Queríamos salir un poco de ese concepto de reina llevado solo a lo estético, de que hablemos del cuerpo y ya", subrayó Peccin.

Si bien la decisión fue personal, fue rápidamente consensuada con su comparsa y los directivos ante una exposición que le parecía innecesaria: "Sentía una exposición que no tenía ganas de hacer", aclaró, buscando que quien represente al carnaval "se sienta más acompañada y cuidada", dijo la profesora de danzas.

Delfina Peccin reina carnaval Gualeguay 2025 Delfina Peccin junto a los directores de las comparsas y autoridades encabezaron el corte de cinta este 2026. Redes sociales

La mujer que coordina las baterías del corso de Gualeguay

Hay una mujer que rompió el llamado "techo de cristal" en las baterías del corso de Gualeguay: Romina Piaggio. La joven contó a C5N cómo pasó de tocar instrumentos "prohibidos" para las chicas a dirigir la percusión de la comparsa K'rumbay.

Su camino comenzó desde muy chica, formándose en talleres locales y en la Escuela de Música Municipal, pero fue su paso por el bloque de samba reggae Las taruchas, formado íntegramente por mujeres, donde descubrió que su destino estaba al frente de la formación.

Romina Piaggio Piaggio participó del carnaval desde chica, primero como bailarina y ahora como jefa de la batucada. Redes sociales

Tras 15 años de trayectoria desfilando con instrumentos que históricamente no eran ejecutados por mujeres, Romina marcó un antes y un después en 2022 al convertirse en la primera directora mujer de una batería en el carnaval gualeyo.

Su presencia en la comparsa marca el compás del desfile y consolida el nuevo rol de las mujeres en un espectáculo que sigue haciendo historia. La jefa de batería supo conquistar el ritmo en un lugar donde el mando fue siempre masculino, hasta ahora.

Embed - Piaggio al frente de la batería K'rumbera en el corso de Gualeguay

Este 2026, con la experiencia de haber desfilado incluso en el carnaval de Uruguayana, Brasil, lidera el grupo de percusión de la K'rumbanda, la banda oficial de la comparsa K'rumbay. "Estoy acompañada por un equipo sólido, integrado por Luja, Fiore, Vicky, Daia, Kevin, Thiago, Damián, Matías, Nahuel, Bruno, Chu y Tito", según detalló a C5N.

Piaggio con la K'rumbanda Redes sociales

Voces con identidad: Silvina Godoy y el compromiso de interpretar el "pulso" de la gente

Junto a Nicolás Fiorotto, Silvina Godoy se consolida como una de las voces con identidad del corso de Gualeguay. Para la locutora, su rol trasciende el micrófono: se trata de un trabajo donde pone compromiso y respeto. "Significa valorar al integrante, que es el verdadero protagonista. Le debemos la fiesta al pueblo que cada año elige volver", aseguró a C5N.

"Los cambios son muchísimos, pero el secreto es ir aprendiendo a interpretar el pulso del público", explicó la conductora sobre la dinámica de interacción con el espectador.

El protagonismo y el crecimiento de la presentadora a través de casi dos décadas en la animación de la fiesta mayor de la ciudad tiene una clave: "Conducir el Carnaval es entender que todos somos protagonistas: desde los carroceros y pasistas hasta los profesionales de la salud que nos cuidan para que cada noche sea un éxito. Siento que el público ya reconoce nuestras voces; la energía de Nicolás y la mía se retroalimenta del paso de las comparsas. Es un proceso fascinante donde nos volvemos parte del corso, vibrando al mismo ritmo que la gente", reveló.

Nicolás Fiorotto y Silvina Godoy/corso de Gualeguay Nicolás Fiorotto y Silvina Godoy son los conductores oficiales del corso de Gualeguay. Redes sociales

Gualeguay ya recaudó más de 660 millones de pesos

De acuerdo a los datos oficiales de la Municipalidad, la recaudación acumulada hasta la quinta noche del evento alcanzó a $669.294.000 con un total de 19.517 entradas vendidas. El Corsódromo, con capacidad para 30 mil espectadores, combina su mística tradicional con la llegada de la "fiesta de la espuma" más grande del país, consolidándose como el epicentro del entretenimiento a solo 210 kilómetros de Buenos Aires.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gualeguay Te Espera (@gualeguayteespera)

Hoy las tres comparsas (Si-Sí, más conocida como "la topadora", que lleva cuatro décadas en el carnaval, y Sambá Verá y K'Rumbay, con más de 20 años de trayectoria) presentan puestas en escena de 250 integrantes en promedio, carrozas gigantescas y presupuestos que superan los 150 millones de pesos en cada caso.

La fiesta se prepara para un febrero histórico, teniendo en cuenta el fin de semana largo y los sábados de despedida: 14, 15, 16, 21 y 28 de febrero. Las entradas a precios populares ($18.000) se pueden comprar con anticipación, de forma rápida y segura en corso.gualeguay.gob.ar, y para mayor información se puede contactar a la Oficina de Turismo (WhatsApp: 3444 585216).