Netflix metió un bombazo y sumó la película independiente más exitosa de la historia: cuál es Esta obra de Wes Anderson tiene comedia, drama y aventura con su típica estética distintiva. Ganó cuatro premios Oscar y fue aclamada por crítica y público. + Seguir en







Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer a muchos espectadores. El gran Hotel Budapest

Netflix estrenó El gran Hotel Budapest, una película de 2014 dirigida por Wes Anderson y protagonizada por Ralph Fiennes y Tony Revolori, que se convirtió en la producción independiente más exitosa de los últimos años. Inspirada en los escritos de Stefan Zweig y con guion de Anderson y Hugo Guinness, generó gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente como un clásico moderno del gigante del streaming por su estilo visual distintivo, sus múltiples premios internacionales y su mezcla única de comedia, intriga y nostalgia.

La producción, que obtuvo nueve nominaciones a los Premios de la Academia ganando finalmente cuatro estatuillas incluyendo Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje, Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora original, presenta la historia de un legendario conserje de un prestigioso hotel europeo entre guerras y su joven empleado que se convierte en su aliado.

Con once nominaciones a los premios BAFTA y el Globo de Oro a la Mejor Película - Comedia o Musical, El gran Hotel Budapest captura la esencia del cine de autor contemporáneo y ofrece una experiencia aclamada por críticos que la votaron como la 21.ª mejor película desde 2000 en una encuesta de la BBC de 2016.

El gran Hotel Budapest El gran Hotel Budapest Netflix: sinopsis de El gran Hotel Budapest El gran Hotel Budapest sigue la historia que comienza cuando una chica se acerca al monumento de un escritor en el antiguo cementerio de Lutz y comienza a leer unas memorias sobre un viaje que el autor hizo en su juventud al Grand Budapest Hotel a fines de la década de 1960.

La trama se desarrolla cuando el autor descubre que el hotel, casi desierto y ubicado en la República de Zubrowka, una nación devastada por la guerra y la pobreza, había caído en desgracia y se encontraba en un lento deterioro. Durante su estadía, conoce a Zero Moustafa, el propietario del establecimiento, quien durante la cena le cuenta cómo se hizo cargo de la institución y por qué no está dispuesto a cerrarlo a pesar de las circunstancias adversas.

Todo cambia cuando una adinerada huésped muere y deja a Gustave una valiosa pintura, lo que desencadena disputas familiares, persecuciones y un conflicto legal que los pone en peligro obligándolos a demostrar su inocencia después de ser acusado de asesinato. El gran Hotel Budapest El gran Hotel Budapest Tráiler de El gran Hotel Budapest Embed - El Gran Hotel Budapest | Trailer Subtitulado en Español HD Reparto de El gran Hotel Budapest Ralph Fiennes como Gustave H.

Tony Revolori como Zero Moustafa (joven)

F. Murray Abraham como Zero Moustafa (mayor)

Saoirse Ronan como Agatha

Adrien Brody como Dmitri

Willem Dafoe como Jopling

Tom Wilkinson como El Autor (mayor)

Jude Law como El Autor (joven)