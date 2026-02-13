13 de febrero de 2026 Inicio
Sin acuerdo, gremios docentes amenazan con un paro en la Provincia para el inicio de clases

El congreso extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses convocó a la medida de fuerza por 24 horas luego de rechazar la última propuesta realizada desde la administración provincial. El inicio está previsto para el 2 de marzo.

Seguirán las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo. 

El congreso extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) amenazan con convocar a un paro de 24 horas en la provincia de Buenos Aires, y puso en duda el inicio de clases previsto para el 2 de marzo.

La iniciativa impulsada por el gremio docente es impulsada luego de que rechacen y consideren insuficiente la última propuesta salarial por parte de la administración provincial. De esta manera, si no existe una mejora sustancial en la oferta, el calendario escolar 2026 podría iniciar con conflicto.

Además del amenaza de paro, los delegados de FEB le extendieron facultades al consejo directivo para que se definan los pasos a seguir ante una eventual nueva propuesta oficial, lo que deja abierta la puerta a una negociación contrarreloj.

El 5 de febrero se habían retomado las negociaciones paritaria, y el gremio rechazó el ofrecimiento de un 3% al considerarlo "insuficiente". Se espera una mejora, aunque hasta el momento no hay prevista una próxima reunión.

El gremio llevó a cabo un congreso extraordinario donde amenazó con un paro docente.

Desde la administración bonaerense señalaron: “La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo”, indicaron también.

En este sentido, advirtieron a LN del dificil panorama fiscal que atraviesa la Provincia, “producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”.

