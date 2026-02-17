17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

El Comando Sur confirmó el ataque y la muerte de 11 personas en operativos recientes. Las acciones militares ocurren tras el retiro del portaaviones Gerald Ford, en el marco de una cuestionada estrategia contra el narcotráfico.

Por
El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

ntn24.com

Las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron tres ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico que terminaron con la muerte de 11 personas. El Comando Sur anunció estas operaciones letales tras la partida del portaaviones Gerald Ford hacia Irán, el cual integró la misión Lanza del Sur para presionar al gobierno de Venezuela.

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.
Te puede interesar:

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Los operativos ocurrieron a última hora del lunes contra objetivos calificados como "narcoterroristas" por la administración de Donald Trump. Dos ataques en el Pacífico oriental provocaron ocho fallecimientos masculinos, mientras que una tercera incursión en el Caribe terminó con la vida de otros tres tripulantes.

El comunicado fue emitido mediante redes sociales, acompañado de un video que confirma la operación. "Tarde el 16 de febrero, en dirección del comandante general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tareas Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra tres buques operados por organizaciones terroristas designadas", indicaron desde la cuenta oficial del Comando Sur.

Estos hechos se suman a una destrucción previa ocurrida el pasado viernes, donde un misil estadounidense terminó con tres tripulantes a bordo. Desde septiembre, la Casa Blanca reconoce más de 40 golpes militares de este tipo, los cuales acumulan un saldo aproximado de 150 víctimas fatales.

El gobierno estadounidense defiende la legalidad de estas intervenciones como una respuesta a los carteles internacionales. Por el contrario, legisladores de la oposición demócrata y diversos expertos jurídicos denuncian que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales que vulneran el derecho internacional.

Actualmente, el sistema judicial enfrenta la primera demanda formal presentada por familias de Trinidad y Tobago debido a muertes ocurridas en octubre. Este proceso legal busca determinar la responsabilidad de Washington ante ataques fatales contra civiles en aguas internacionales bajo la sospecha de actividades ilícitas.

China advierte a Estados Unidos por su injerencia en Taiwán

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió recientemente a los Estados Unidos sobre su apoyo a los intentos de separación en Taiwán. "Estamos preparados para responder ante diversos riesgos", aseguró el funcionario chino durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, quien además calificó la política de "una sola China" como un principio innegociable para Beijing.

Wang Yi - ministro China
Wang Yi advirtió a Estados Unidos sobre la provisión de armamentos a Taiwán:

Wang Yi advirtió a Estados Unidos sobre la provisión de armamentos a Taiwán: "Están cruzando la línea roja".

Wang Yi señaló que el gigante asiático mantiene un firme compromiso con la unidad territorial y no aceptará presiones geopolíticas a través de la isla. El canciller recordó que Washington funciona como el principal proveedor de armamento para Taiwán, lo cual cruza una "línea roja" estratégica para la diplomacia china.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Irán había sido sancionado económicamente por Estados Unidos.

Irán reconoce acuerdos en "principios rectores" con EEUU sobre el programa nuclear

El agresor se quitó la vida.

Trágico tiroteo en un partido juvenil de hockey sobre hielo en Estados Unidos: dos muertos y tres heridos

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Donald Trump

Milei volverá a viajar a EEUU para participar del Consejo de Paz de Trump

Hillary Clinton testificará a fines de febrero ante la Cámara de Representantes.

Hillary Clinton calificó como "aterradoras" las revelaciones sobre la red de Jeffrey Epstein

Barack Obama confesó que su mayor preocupación era saber ¿dónde están los extraterretres?. 

Inesperada confesión: Barack Obama sorprendió al mundo al afirmar que los extraterrestres existen

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Delcy Rodríguez canceló programas emblemáticos del chavismo, cuatro creados por Maduro

Rating Cero

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes

La modelo y actriz, de 45 años, relató su padecimiento.

Silvina Scheffler contó el grave problema de salud que casi la mata: "Pedí que recen por mí"

El cantautor ensayó una defensa, pero igual quedó mal parado.

Joe Fernández intentó limpiar su imagen tras sus dichos homofóbico: "El humor que hago atrasa"

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

últimas noticias

Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad"

Hace 15 minutos
El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Hace 29 minutos
Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina

Hace 44 minutos
El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

Hace 1 hora
El Congreso destitiyó este miércoles a José Jerí. 

Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori

Hace 1 hora