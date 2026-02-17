Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

El Comando Sur confirmó el ataque y la muerte de 11 personas en operativos recientes. Las acciones militares ocurren tras el retiro del portaaviones Gerald Ford, en el marco de una cuestionada estrategia contra el narcotráfico.

El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico.

Las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron tres ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico que terminaron con la muerte de 11 personas. El Comando Sur anunció estas operaciones letales tras la partida del portaaviones Gerald Ford hacia Irán , el cual integró la misión Lanza del Sur para presionar al gobierno de Venezuela.

Los operativos ocurrieron a última hora del lunes contra objetivos calificados como "narcoterroristas" por la administración de Donald Trump. Dos ataques en el Pacífico oriental provocaron ocho fallecimientos masculinos, mientras que una tercera incursión en el Caribe terminó con la vida de otros tres tripulantes .

El comunicado fue emitido mediante redes sociales, acompañado de un video que confirma la operación. "Tarde el 16 de febrero, en dirección del comandante general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tareas Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra tres buques operados por organizaciones terroristas designadas", indicaron desde la cuenta oficial del Comando Sur.

Estos hechos se suman a una destrucción previa ocurrida el pasado viernes, donde un misil estadounidense terminó con tres tripulantes a bordo. Desde septiembre, la Casa Blanca reconoce más de 40 golpes militares de este tipo, los cuales acumulan un saldo aproximado de 150 víctimas fatales .

El gobierno estadounidense defiende la legalidad de estas intervenciones como una respuesta a los carteles internacionales. Por el contrario, legisladores de la oposición demócrata y diversos expertos jurídicos denuncian que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales que vulneran el derecho internacional.

Actualmente, el sistema judicial enfrenta la primera demanda formal presentada por familias de Trinidad y Tobago debido a muertes ocurridas en octubre. Este proceso legal busca determinar la responsabilidad de Washington ante ataques fatales contra civiles en aguas internacionales bajo la sospecha de actividades ilícitas.

China advierte a Estados Unidos por su injerencia en Taiwán

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió recientemente a los Estados Unidos sobre su apoyo a los intentos de separación en Taiwán. "Estamos preparados para responder ante diversos riesgos", aseguró el funcionario chino durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, quien además calificó la política de "una sola China" como un principio innegociable para Beijing.

Wang Yi - ministro China Wang Yi advirtió a Estados Unidos sobre la provisión de armamentos a Taiwán: "Están cruzando la línea roja".

Wang Yi señaló que el gigante asiático mantiene un firme compromiso con la unidad territorial y no aceptará presiones geopolíticas a través de la isla. El canciller recordó que Washington funciona como el principal proveedor de armamento para Taiwán, lo cual cruza una "línea roja" estratégica para la diplomacia china.