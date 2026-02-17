Buscan desesperadamente a una mujer en Puerto Madryn: desapareció durante un bautismo de buceo

La joven de 23 años participaba de una inmersión frente a Punta Cuevas junto a otras cuatro personas, pero no regresó a la superficie. Prefectura desplegó un amplio operativo en la zona donde desapareció.

Una joven de 23 años desapreció mientras realizaba una inmersión recreativa de buceo en cercanía a Puerto Madryn . Prefectura Naval desplegó un amplio operativo en la zona donde se perdió.

El hecho ocurrió cuando la mujer desaparecida estaba realizando un bautismo de buceo a más de 20 metros de profundidad en la zona de Punta Cuevas, en el Golfo Nuevo y había ingresado al agua junto a tres personas más, pero cuando regresaron a la embarcación, advirtieron que la oriunda de la provincia de Buenos Aires no lo hizo.

Rápidamente se desplegó un operativo encabezado por Prefectura Naval Argentina , junto a guardacostas, embarcaciones menores y buzos especializados que realizan descensos en distintos sectores del fondo marino.

Por su parte, se detalló que los otros tres acompañantes, de 26, 33 y 37 años que participaron de la actividad, fueron trasladados al Hospital Andrés Isola, ya que dos de ellos permanecen en cámara hiperbárica debido a síntomas compatibles con descompresión , mientras que el tercero continúa internado en observación.

“En estas circunstancias siempre hay protocolos a seguir y uno de ellos es la cantidad de instructores por persona, como así también saber cómo se iba a desarrollar la actividad ”, analizó la situación el instructor de buceo, Rodrigo Medina, en diálogo con La Mañana por C5N .

En esa línea, respecto a qué pudo haber fallado, sostuvo que siempre se debe analizar en qué condiciones se encuentran los equipos: “Si es una imnersión de 20 metros se debe hacer una parada de seguridad, que consiste en controlar lo que se llama la velocidad del ascenso”. “En lo que es el buceo deportivo son dos personas; no hay forma, y no debe haber, de que alguien bucee solo. No sabemos qué pasó y por qué se separó del grupo”, detalló.

Buscan a una joven que desapareció en Puerto Madryn: cómo quedó la causa

En cuanto a lo que respecta a la causa, las autoridades indicaron que se abrió una investigación sobre la empresa que organizó la salida. Según trascendió, la operadora no integra la Asociación de Operadoras de Buceo de Puerto Madryn, lo que abrió interrogantes sobre su habilitación y el cumplimiento de los protocolos de seguridad correspondientes.

Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo parte oficial con detalles sobre la continuidad del operativo. Además, fuentes vinculadas al caso indicaron que familiares de la joven estarían viajando hacia Puerto Madryn mientras continúan las tareas de rastrillaje.