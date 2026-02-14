Las expensas en el AMBA aumentaron 2,5% en enero: ya superan los $300 mil Los edificios porteños y del Gran Buenos Aires sufrieron un nuevo incremento en los gastos de mantenimiento que afectan tanto a inquilinos como propietarios. Los salarios de los encargados representan el 35% del total. Por + Seguir en







El aumento se encuentra por debajo de la inflación registrada en enero: 2,9%. Télam

Las expensas de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense aumentaron en enero un 2,5% y, en algunos casos, ya superan el umbral de los $300 mil. El incremento se encuentra por debajo de la inflación anunciada por el Indec para el primer mes del año (2,9%). Por su parte, el sueldo de los encargados representan el 35% del total de los gastos de mantenimiento.

El dato surge del último informe realizado por ConsorcioAbierto, plataforma que realiza un análisis y relevamiento mensual de los montos de las expensas en diferentes ciudades del país.

Segun estimaron, los porteños destinaron en promedio $324.404 para el pago de las expensas, mientras que los inquilinos del Gran Buenos Aires tuvieron que abonar $154.506. De esta manera, las expensas porteñas pasaron a ser un 119,22% más caras que las del conurbano bonaerense.

expensas enero Consorcio Abierto Cómo es la distribución del gasto en las expensas Los gastos de mantenimiento de los edificios está estructurado de la siguiente manera:

Los gastos en las tarifas de luz, gas y agua del consorcio tiene un peso 14% en el valor total.

en el valor total. Los sueldos de los encargados representan el 35%.

Mientras que los rubros que incluyen los gastos operativos y de mantenimiento del consorcio se acercan al 29%. Expensas: qué pasará en febrero De cara al segundo mes del año, el Gobierno ya adelantó la suba en las tarifas energéticas con incrementos en servicio de gas de un 16,86% promedio a nivel nacional. Ajuste que impactará en el total de las categorías residenciales, aunque con porcentaje y el monto final variado según el consumo y zona.