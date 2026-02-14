Las expensas en el AMBA aumentaron 2,5% en enero: ya superan los $300 mil
Los edificios porteños y del Gran Buenos Aires sufrieron un nuevo incremento en los gastos de mantenimiento que afectan tanto a inquilinos como propietarios. Los salarios de los encargados representan el 35% del total.
El aumento se encuentra por debajo de la inflación registrada en enero: 2,9%.
Télam
Las expensas de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense aumentaron en enero un 2,5% y, en algunos casos, ya superan el umbral de los $300 mil. El incremento se encuentra por debajo de la inflación anunciada por el Indec para el primer mes del año (2,9%). Por su parte, el sueldo de los encargados representan el 35% del total de los gastos de mantenimiento.
El dato surge del último informe realizado por ConsorcioAbierto, plataforma que realiza un análisis y relevamiento mensual de los montos de las expensas en diferentes ciudades del país.
Segun estimaron, los porteños destinaron en promedio $324.404 para el pago de las expensas, mientras que los inquilinos del Gran Buenos Aires tuvieron que abonar $154.506. De esta manera, las expensas porteñas pasaron a ser un 119,22% más caras que las del conurbano bonaerense.
Cómo es la distribución del gasto en las expensas
Los gastos de mantenimiento de los edificios está estructurado de la siguiente manera:
Los gastos en las tarifas de luz, gas y agua del consorcio tiene un peso 14% en el valor total.
Los sueldos de los encargados representan el 35%.
Mientras que los rubros que incluyen los gastos operativos y de mantenimiento del consorcio se acercan al 29%.
Expensas: qué pasará en febrero
De cara al segundo mes del año, el Gobierno ya adelantó la suba en las tarifas energéticas con incrementos en servicio de gas de un 16,86% promedio a nivel nacional. Ajuste que impactará en el total de las categorías residenciales, aunque con porcentaje y el monto final variado según el consumo y zona.
Por su parte, en el caso de la luz, la suba será de un 3,59% promedio, para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.