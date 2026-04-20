Terror en Saavedra: dos delincuentes asaltaron una casa, dispararon a la Policía y fueron detenidos El hecho se registró cuando el inquilino avisó a las autoridades que los ladrones habían ingresado a la vivienda. Las autoridades secuestraron distintas armas en un operativo en la zona. Por + Seguir en







Uno de los delincuentes detenido por la Policía.

Un total de dos delincuentes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad después de que asaltaran una casa en el barrio porteño de Saavedra y protagonizaran un tiroteo. Además, las autoridades secuestraron distintas armas utilizadas por los ladrones.

El hecho se produjo en la calle Freire al 3600, donde el inquilino del inmueble advirtió al personal de la Comisaría Vecinal 12A, que circulaba en un patrullero, que los delincuentes ingresaron a su casa. En ese momento, las autoridades montaron un operativo cerrojo en la zona, ingresaron al edificio y arrestaron a un ladrón, mientras que el otro disparó, descartó el arma y también fue detenido.

Embed Por su parte la víctima, un hombre de nacionalidad peruana de 53 años, fue asistido por integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y luego trasladado al Hospital Pirovano por un corte en el cuero cabelludo. Los detenidos tienen 30 y 34 años.

En este marco, los policías secuestraron un arma de fuego Browning con cargador, una réplica de pistola, un rifle de aire comprimido, un cuchillo de diez centímetros de hoja, una cinta aisladora, una cinta Scotch y un cinturón, mientras que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 intervino en el caso.