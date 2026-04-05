5 de abril de 2026 Inicio
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Núñez: un expolicía fue a entregar un paquete con dólares, se defendió de un robo y baleó a un motochorro

La investigación apunta a que cuatro sospechosos hackearon un celular para citarlo en un lugar. El agresor permanece internado en estado reservado.

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El hecho se produjo en Núñez.

El hecho se produjo en Núñez.

NA

Un expolicía de la Ciudad que se desempeñaba como repartidor de divisas baleó a un hombre que lo atacó en el barrio porteño de Núñez, por lo que el agresor permanece internado en un hospital en estado reservado. Además, las autoridades buscan identificar y localizar al resto del grupo que planeó el asalto.

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.
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El hecho se produjo en la calle Vedia al 2100, cuando la víctima, de 53 años, llegó para lo que pensaba que se trataba de una entrega de dinero. La investigación apunta a que cuatro sospechosos sorprendieron al expolicía luego de que hackearan un teléfono celular para citarlo en la dirección. "Fue un estruendo muy fuerte. Salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda", señaló un testigo, según consignó NA.

En tanto, luego de que bajara su vehículo, la víctima fue interceptado por los delincuentes y uno de ellos extrajo un arma de fuego para amenazarlo. En ese momento, forcejeó con los ladrones, sacó su revólver Taurus Tracker calibre .357 y disparó en el muslo derecho del atacante, a la altura de la ingle.

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En este marco, mientras el delincuente de 28 años caía herido en la vereda con pérdida de sangre, sus tres cómplices huyeron y permanecen intensamente buscados por las autoridades. Un grupo de vecinos asistió al herido con una sábana a modo de torniquete para frenar la hemorragia hasta el arribo de unas ambulancias.

El delincuente baleado permanece internado en estado reservado, mientras que las fuerzas de seguridad analizan el material fílmico para identificar y localizar al resto de la banda que planeó el asalto.

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