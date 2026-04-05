5 de abril de 2026 Inicio
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Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Al delincuente herido le secuestraron una pistola calibre .22 con la numeración limada. Estaba acompañado por una joven. Ambos enfrentan cargos por encubrimiento y portación ilegal de arma de fuego.

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El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Un delincuente sufrió la amputación de su pie derecho luego de chocar a bordo de una motocicleta que había robado minutos antes. El hecho ocurrió en Mar del Plata, el sábado al mediodía, durante una persecución policial.

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.
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El suceso se originó cerca de las 11.50 en avenida Constitución al 7500. Allí, el implicado, de 39 años, y una joven de 21 se apoderaron de una unidad Bajaj Dominar negra. Tras el aviso al sistema de emergencias, el personal del Comando de Patrullas inició un seguimiento con el apoyo de las cámaras del Centro de Monitoreo.

La fuga concluyó con una colisión violenta contra un Volkswagen Passat. A raíz del siniestro, el delincuente ingresó de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos con un cuadro clínico delicado, mientras que su acompañante recibió asistencia médica por diversos politraumatismos.

El chofer del automóvil, un hombre de 75 años, arrojó un resultado positivo de 0,26 g/l en el test de alcoholemia. Por tal motivo, la Fiscalía de Delitos Culposos le notificó una imputación por el cargo de lesiones culposas, aunque el magistrado no dispuso medidas restrictivas de su libertad.

Durante las pericias en la escena, los efectivos incautaron una pistola calibre .22 con la numeración limada. Debido al hallazgo, el delincuente herido enfrenta cargos por encubrimiento y portación ilegal de arma de fuego, misma calificación legal que recibió la mujer que viajaba en el rodado.

Los fiscales Germán Vera Tapia y Ana Caro avalaron el procedimiento y las diligencias de rigor. La cómplice del robo aguarda el alta médica para su traslado inmediato a la Unidad Penal N° 50 de Batán bajo la acusación de encubrimiento.

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