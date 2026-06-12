12 de junio de 2026 Inicio
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Este grupo de ANSES cambia su día de cobro por el feriado de junio 2026: quiénes son

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cambios en el calendario de pagos de este mes debido al asueto nacional del 15 de junio.

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Un grupo de ANSES cambia su día de cobro por el feriado de junio 2026.

Un grupo de ANSES cambia su día de cobro por el feriado de junio 2026.

Este grupo de ANSES cambia su día de cobro por el feriado de junio 2026: la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó una modificación en el calendario de pagos de este mes debido al asueto nacional del lunes 15, ¿quiénes son?.

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Además de recibir un aumento del 2,58% correspondiente a la actualización mensual por movilidad, este sector cobrará durante junio el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Esta información tiene un impacto práctico y directo en la vida cotidiana de miles de personas. Saber si el depósito se adelanta, se retrasa o cambia de fecha puede influir en pagos de servicios, alquileres, medicamentos o compras básicas.

Qué grupo de ANSES cambia el día de cobro por el feriado de junio 2026

El cambio afecta principalmente a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5. Este grupo debía cobrar el lunes 15, pero la acreditación fue trasladada al martes 16 de junio. El resto del cronograma de pagos se mantiene sin modificaciones, según informó el organismo previsional.

ANSES JUBILADOS

Con la actualización vigente, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99, mientras que la máxima alcanza los $2.713.948,17. También se acreditarán el Sueldo Anual Complementario (SAC) y los bonos destinados a determinados sectores de menores ingresos.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

Calendario de pago para jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

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