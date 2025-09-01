1 de septiembre de 2025 Inicio
Termina Santa Rosa, pero sigue el alerta amarilla: a qué hora dejará de llover en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la tormenta se aleja de la zona del AMBA, aunque se esperan fuertes precipitaciones en el Litoral. El resto de la semana traerá condiciones más estables.

Las primeras horas del lunes todavía serán lluviosas en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y tormentas para Buenos Aires y otras cinco provincias, pero anticipó que el fenómeno de Santa Rosa se alejará este lunes de la zona del AMBA y el resto de la semana se presentará con condiciones más estables.

En la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°. Tras las fuertes precipitaciones del fin de semana, las lluvias aisladas continuarán durante la mañana y finalizarán alrededor del mediodía. La tarde estará ventosa y con cielo mayormente cubierto.

El alerta amarilla por lluvias se mantiene para la Costa Atlántica y el sudeste de Buenos Aires, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm. También está vigente un aviso por vientos del noreste con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Además, para la zona cordillerana de Catamarca y La Rioja, noroeste de Tucumán y sudoeste de Salta rige una alerta por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El aviso por tormentas se trasladó a Corrientes, Misiones, el norte de Entre Ríos y el sudeste de Chaco y Formosa. Esta zona del Litoral recibirá precipitaciones localmente fuertes que pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y granizo, y dejarán acumulados entre 30 y 50 mm.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta

Alerta por tormenta 01-09-25
  • Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.
  • Corrientes: toda la provincia.
  • Misiones: toda la provincia.
  • Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.
  • Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia

Alerta por lluvia 01-09-25
  • Buenos Aires: Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, este de Magdalena, Punta Indio, Tordillo, General Lavalle, Pila, La Costa, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Pinamar, Villa Gesell, General Alvarado, zona serrana de Benito Juárez, Lobería, Necochea, zona serrana de Tandil, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves y norte de Coronel Dorrego.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 01-09-25
  • Buenos Aires: este de Castelli, este de Chascomús, este de Dolores, este de Lezama, este de Magdalena, este de Punta Indio, este de Tordillo, este de General Lavalle, La Costa, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, costa de Lobería, costa de Necochea, costa de San Cayetano y costa de Tres Arroyos.
  • Salta: puna de Cafayate y puna de San Carlos.
  • Tucumán: puna de Tafí del Valle.
  • Catamarca: Antofagasta de la Sierra, cordillera y puna de Tinogasta, puna de Belén y puna de Santa María.
  • La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.
