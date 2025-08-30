Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua El fenómeno meteorológico se hizo sentir desde la mañana con lluvia, granizo y fuertes vientos. Qué pasará en el resto del país. Por







El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe. Redes Sociales

La tormenta de Santa Rosa llegó a Mendoza este sábado 30 de agosto, con el saldo de 100 evacuados, daños en las viviendas y hasta un supermercado bajo el agua.

Según la dirección de Defensa Civil las personas fueron asistidas para poder salir de sus viviendas que quedaron bajo agua y con las calles anegadas desde la mañana.

Entre las consecuencias del fenómeno climático colapsó el techo del hipermercado Tadicor, en el departamento San Martín y tuvo que cerrar por precaución. Una situación similar se vivió en el departamento Guaymallén.

Los mapas meteorológicos muestran que en la noche podrían continuar las intensas precipitaciones pero el domingo 31 se despejaría por la incidencia de fuertes vientos. El SMN declaró alerta naranja, con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.