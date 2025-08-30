30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

El fenómeno meteorológico se hizo sentir desde la mañana con lluvia, granizo y fuertes vientos. Qué pasará en el resto del país.

Por
El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Redes Sociales

La tormenta de Santa Rosa llegó a Mendoza este sábado 30 de agosto, con el saldo de 100 evacuados, daños en las viviendas y hasta un supermercado bajo el agua.

La joven de 24 años murió tras el disparo.
Te puede interesar:

Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza

Según la dirección de Defensa Civil las personas fueron asistidas para poder salir de sus viviendas que quedaron bajo agua y con las calles anegadas desde la mañana.

Entre las consecuencias del fenómeno climático colapsó el techo del hipermercado Tadicor, en el departamento San Martín y tuvo que cerrar por precaución. Una situación similar se vivió en el departamento Guaymallén.

Los mapas meteorológicos muestran que en la noche podrían continuar las intensas precipitaciones pero el domingo 31 se despejaría por la incidencia de fuertes vientos. El SMN declaró alerta naranja, con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Embed

Cómo seguirá la tormenta de Santa Rosa

La Tormenta de Santa Rosa se espera para mañana Domingo 31 Agosto a partir de las 8 de la mañana. Según el SMN, este 2025 podría traer lluvias intensas, vientos y actividad eléctrica en el centro y noreste del país, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, debido a una ciclogénesis.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

¿Llega Santa Rosa? Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias

El mal tiempo durará desde el sábado hasta el lunes. 

Se retrasa Santa Rosa y la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y la tormenta

Cambió la fecha de la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llega la tormenta de Santa Rosa

Cambió la fecha de la llegada de Santa Rosa a Buenos Aires: cuándo impactará la nueva ciclogénesis

El sector centro-noroeste de Buenos Aires será afectado por la ciclogénesis. 

Alerta por una ciclogénesis que afectará Argentina el fin de semana: cuáles serán las provincias afectadas

Rige una alerta amarilla por lluvias y viento para Santa Cruz. 

¿Llega la tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis? Alerta por el regreso de tormentas tras la primavera invernal

Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

Rating Cero

La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show

Lali Espóisto cantó junto a Rebelde Way en el Movistar Arena. 

Locura por la aparición de Lali Espósito en el primer show de Erreway

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Marcelo Tinelli tiene nuevo programa: de qué trata y quiénes lo acompañarán

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

play

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

últimas noticias

Ander Herrera habló de los juveniles de Boca.

Ander Herrera y la dura situación de los juveniles de Boca: "El 85 o 90% está en índice de pobreza"

Hace 33 minutos
El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

Hace 1 hora
play

"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas

Hace 1 hora
Se filtraron audios atribuidos a Karina Milei.

Advierten por la tensión en el Gobierno tras la filtración de audios: "Está agujerado por las internas"

Hace 1 hora
El hecho se produjo en las afueras de un bar en Francia.

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

Hace 2 horas