Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a los pasajeros en lancha El hecho ocurrió entre Carlos Casares y Pehuajó en una zona anegada, por eso tuvieron que bajarse y terminar el recorrido. No hay heridos ni víctimas fatales. Por







El micro quedó varado en Ruta 5. Redes sociales

La tormenta de Santa Rosa se hizo sentir desde la madrugada en algunos puntos del país y precisamente en la Ruta 5, un micro de empresa Plusmar quedó varado entre Carlos Casares y Pehuajó en una zanja completamente anegada. Por ese motivo, 40 pasajeros fueron rescatados en lancha.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer sobre su viaje y agregó: “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”.

El micro avanzó 100 metros hasta empantanarse y el agua cubrió las ruedas. De este modo, quedaron en la zanja y todo pasó en pocos segundos. Si bien, no hubo heridas ni víctimas fatales, los pasajeros debieron ser trasladados en lancha a otro micro para seguir su recorrido.

El episodio ocurrió en medio de las tormentas e intensas lluvias en algunos sectores, acompañado por fuertes vientos en 12 provincias. Particularmente, este incidente vial se produjo en la madrugada del martes, cuando la zona norte de la provincia estaba siendo afectada por la lluvia.

La alerta naranja por tormentas está en el norte de la provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos; y centro y sur de Santa fe. También por tormenta, pero en amarillo, se suma el este de Córdoba y también Corrientes.