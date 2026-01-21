21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Escalofriante hallazgo en Santa Cruz: encontraron una mano humana en estado de descomposición

Un deportista que corría por las afueras de Caleta Olivia avisó a la Policía. En cuanto fueron alertadas, las autoridades comenzaron con las tareas de rastrillaje en la zona y, como resultado, descubrieron más restos humanos.

Por
Hallaron una mano humana en estado de descomposición en Caleta Olivia.

Hallaron una mano humana en estado de descomposición en Caleta Olivia.

Canal 2 - Caleta Video Cable

Un deportista que corría en las afueras de la localidad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, llamó a la policía luego de toparse con la aparición de restos humanos en una zona descampada en cercanías del barrio 13 de Diciembre.

Te puede interesar:

Incendio en un edificio de Microcentro: hay 70 evacuados y tres asistidos

Según lo indicado por el medio ADN Sur, el hallazgo se produjo alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles y sería una mano humana en estado de descomposición avanzado. El hombre que descubrió la escena llamó inmediatamente a la Policía al advertir la gravedad de lo sucedido.

El Canal 2 - Caleta Video Cable detalló que minutos después de recibida la denuncia, se desplegó un operativo de investigación en el sitio marcado, con la participación de efectivos de la Policía local, agentes de Criminalística y autoridades judiciales, quienes cercaron la zona para preservar la escena y avanzar con las pericias pertinentes.

Hallaron una mano humana en estado de descomposición en Caleta Olivia
Hallaron una mano humana en estado de descomposición en Caleta Olivia.

Hallaron una mano humana en estado de descomposición en Caleta Olivia.

Luego, personal especializado de la Morgue Judicial se presentó en el área delimitada y se encargó del procedimiento de retiro de los restos humanos para, posteriormente, transportarlos y empezar con los estudios forenses que permitan determinar su origen, el tiempo que llevaban en el lugar y si corresponden a alguna persona denunciada como desaparecida.

Hasta ahora, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. El trabajo quedó a cargo de la Justicia, que busca determinar los acontecimientos que derivaron en el estremecedor suceso e intenta averiguar si hay más restos en la zona, sitio que seguirá cerrado hasta que se lleven a cabo todos los protocolos y procesos formales para el avance de la investigación.

Chubut: hallaron muerto a un joven que estaba desaparecido desde hace más de 10 días

Un hombre de 28 años fue hallado muerto en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, después de permanecer desaparecido durante más de 10 días. Había dejado el domicilio en el que vivía con su familia para conseguir trabajo, pero no regresó, por lo que sus allegados realizaron una denuncia.

El cuerpo del joven, que se llamaba Diego Ezequiel Serón y vivía en el barrio Las Flores, fue encontrado al sur de Chubut en un lugar conocido como Rincón del Diablo, cerca del cerro Chuenque. Había salido de su casa el 7 de enero a buscar trabajo y le avisó a su madre, pero no volvió y tenía apagado su teléfono celular.

Diego Serón

En este marco, las autoridades analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, mientras que se incorporaron perros rastreadores para efectuar la búsqueda y se elaboraron tareas de geolocalización para hallar el teléfono, hasta que dieron con el lamentable desenlace.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Una joven acusada de viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: un error la delató

Por el hecho intervino la Policía de Mendoza.

Horror en Mendoza: un joven fue asesinado durante una pelea de vecinos

play

Conmoción en Comodoro Rivadavia por el femicidio de Valeria Schwab: masiva marcha para pedir justicia

El test de alcoholemia le dio 0,56, cuando la tolerancia en la provincia de Buenos Aires para conducir es 0.

"Vengo de un asado": la insólita excusa de un Policía Federal tras dar positivo de alcoholemia

play

Derrumbe y susto en Villa Crespo: un balancín de una obra en construcción cayó sobre una vivienda

Turistas fueron estafados y lo descubrieron al llegar a Mar Chiquita. 

Alquilaron una casa en La Costa, pero fueron estafados: los delincuentes se burlaron desde la cárcel

Rating Cero

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La modelo habló de las infidelidades de su exmarido como motivo de su separación.

El "efecto Wanda Nara": Keita Baldé se separó de su esposa tras las versiones de infidelidad

La Reini fue invitada al programa de Lozano y no se sintió bien tratada. Me sentí humillada dijo la influencer.

Tras el escándalo, La Reini redobló la apuesta contra Verónica Lozano: "Le voy a decir todo"

Los conductores vienen de hacer un buen rating en la medianoche de América.
play

Sorpresa: cuál es la famosa dupla de conductores de América que pasarían a Bendita en El Nueve

El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

últimas noticias

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

Hace 35 minutos
play

Cambios en el Gabinete: renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini

Hace 44 minutos
Victoria Cruz fue brutalmente agredida.

Habló la árbitra que fue golpeada en un partido de fútbol amateur: "Me siento humillada"

Hace 1 hora
La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

Hace 1 hora
play
El temporal extremo mantiene en alerta roja a Grecia, Italia, España y Portugal. 

El ciclón Harry azota Europa: las imágenes de los destrozos en Grecia, Italia, España y Portugal

Hace 1 hora