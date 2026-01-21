Escalofriante hallazgo en Santa Cruz: encontraron una mano humana en estado de descomposición

Un deportista que corría por las afueras de Caleta Olivia avisó a la Policía. En cuanto fueron alertadas, las autoridades comenzaron con las tareas de rastrillaje en la zona y, como resultado, descubrieron más restos humanos.

Un deportista que corría en las afueras de la localidad de Caleta Olivia , en la provincia de Santa Cruz , llamó a la policía luego de toparse con la aparición de restos humanos en una zona descampada en cercanías del barrio 13 de Diciembre .

Según lo indicado por el medio ADN Sur, el hallazgo se produjo alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles y sería una mano humana en estado de descomposición avanzado . El hombre que descubrió la escena llamó inmediatamente a la Policía al advertir la gravedad de lo sucedido.

El Canal 2 - Caleta Video Cable detalló que minutos después de recibida la denuncia, se desplegó un operativo de investigación en el sitio marcado, con la participación de efectivos de la Policía local, agentes de Criminalística y autoridades judiciales, quienes cercaron la zona para preservar la escena y avanzar con las pericias pertinentes.

Luego, personal especializado de la Morgue Judicial se presentó en el área delimitada y se encargó del procedimiento de retiro de los restos humanos para, posteriormente, transportarlos y empezar con los estudios forenses que permitan determinar su origen, el tiempo que llevaban en el lugar y si corresponden a alguna persona denunciada como desaparecida.

Hasta ahora, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. El trabajo quedó a cargo de la Justicia , que busca determinar los acontecimientos que derivaron en el estremecedor suceso e intenta averiguar si hay más restos en la zona , sitio que seguirá cerrado hasta que se lleven a cabo todos los protocolos y procesos formales para el avance de la investigación.

Chubut: hallaron muerto a un joven que estaba desaparecido desde hace más de 10 días

Un hombre de 28 años fue hallado muerto en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, después de permanecer desaparecido durante más de 10 días. Había dejado el domicilio en el que vivía con su familia para conseguir trabajo, pero no regresó, por lo que sus allegados realizaron una denuncia.

El cuerpo del joven, que se llamaba Diego Ezequiel Serón y vivía en el barrio Las Flores, fue encontrado al sur de Chubut en un lugar conocido como Rincón del Diablo, cerca del cerro Chuenque. Había salido de su casa el 7 de enero a buscar trabajo y le avisó a su madre, pero no volvió y tenía apagado su teléfono celular.

Diego Serón

En este marco, las autoridades analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, mientras que se incorporaron perros rastreadores para efectuar la búsqueda y se elaboraron tareas de geolocalización para hallar el teléfono, hasta que dieron con el lamentable desenlace.