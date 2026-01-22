Donald Trump indicó que Estados Unidos no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio El mandatario estadounidense sostuvo que su país tendrá acceso pleno, militar y estratégico, a la isla ártica por razones de seguridad global. Por + Seguir en







Trump aseguró que EE.UU. no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país no pagará por Groenlandia y remarcó que su país dispondrá de acceso irrestricto a la isla, tanto en el plano militar como estratégico. En una entrevista con Fox News, volvió a justificar el avance sobre el territorio ártico en términos de seguridad nacional e internacional.

Según el mandatario, Estados Unidos podrá instalar en el territorio todos los recursos que considere necesarios. “No vamos a pagar nada. Tendremos acceso total y la capacidad de desplegar lo que haga falta”, insistió, al subrayar el valor geopolítico de la isla.

Trump agregó que la única inversión prevista sería la construcción de la denominada “Cúpula de Oro”, un proyecto defensivo que calificó como de gran escala y al que comparó con un “Israel multiplicado por cien”. A su entender, esa obra alcanzaría para garantizar el control y la protección del territorio.

groenlandia Desde hace meses, el presidente estadounidense viene planteando que Groenlandia es clave para la seguridad global y no descartó el uso de la fuerza militar para asegurar su control. La isla es uno de los tres territorios que integran el Reino de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

En ese contexto, Dinamarca y otros países europeos, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, desplegaron recientemente tropas en Groenlandia para realizar ejercicios militares.