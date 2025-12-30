30 de diciembre de 2025 Inicio
Los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual contra una joven tucumana fueron absueltos

Para el juez de la causa, el hecho denunciado “no constituye delito” y sobreseyó a los futbolistas. Se trata de un hecho cometido en marzo del 2024 en Tucumán tras el encuentro del Fortín ante Atlético de Tucumán.

Por
Para la Justicia Sebastián Sosa

Para la Justicia Sebastián Sosa, Florentín, Cufré y Osorio, no cometieron algún delito

La Justicia de Tucumán dio por concluida la causa en la que cuatro jugadores que eran de Vélez fueron denunciados por abuso sexual: Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio fueron sobreseído por el juez Augusto José Paz Almonacid.

En la resolución, el magistrado, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, determinó que el hecho “no constituye delito”, por lo que, luego de tres jornadas de debate y varios meses desde que se inició la demanda, se dio a conocer que todos los futbolistas que fueron desafectados por el Fortín y continuaron su carrera lejos de Liniers, fueron absueltos.

El medio local La Gaceta detalló que, en el fallo se rechazó el pedido de la joven de 24 años para declarar la nulidad de las pericias realizadas sobre los celulares de testigos cercanos a ella. “Son esos días en los que sentís que todo el camino recorrido valió para nada. Mucha impotencia, mucha bronca”, señaló la denunciante en diálogo con TN tras conocerse el fallo.

Y agregó: “El juez estaba muy empecinado en tratar el sobreseimiento. Entonces, si bien la decisión de hoy golpea y cae como un balde de agua fría, también es algo previsible en la Justicia tucumana que no cuida a las víctimas”.

La querella, representada por los abogados Patricia Neme y Alejandro Char, anunció que apelará la medida y la propia periodista aseguró: “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí nadie me va a negar la sangre que se encontró, las lesiones que tenía. Mi papá fue a la policía con mi short ensangrentado en una caja de zapatos para que sea peritado”.

La denuncia de la joven periodista contra los jugadores de Vélez

La denuncia se realizó el 6 de marzo de 2024, tras el partido entre Vélez y Atlético Tucumán que se disputó en la provincia del norte. La denunciante, una periodista tucumana de 24 años, aseguró que fue abusada sexualmente por los cuatro jugadores, Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio, en la habitación 407 del Hotel Hilton de Tucumán, lugar donde el plantel visitante se alojó durante su estadía en la provincia.

El contacto con ellos llegó mediante el arquero quien la contactó por Instagram y la invitó a que vaya con algunas amigas, pero como ninguna podía, la joven decidió ir sola y llevar una bebida con ellos. Entre algunas cuestiones trascendieron los chats que el arquero, uno de los involucrados, mantuvo con la denunciante. Si bien se desconocen las instancias previas en donde cruzaron los datos, la conversación comienza con él invitándola al hotel.

Tras aceptar la invitación, le dijo “paso por el casino”; a lo que el uruguayo le respondió: “Mandate derecho a la 407. Avisame cuando llegues, que te aviso que esté todo despejado”.

Una vez consumado el hecho, la periodista mantuvo la conversación con el futbolista. Al retirarse, ella le reprochó lo ocurrido y él le contestó: “Pasaste un buen momento. No te amargues”. La denunciante cerró: “Lo que me hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”.

