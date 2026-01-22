22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero y armado por la calle

Ocurrió este jueves por la mañana en la esquina de Fitz Roy y Nicaragua. Vecinos alertaron al 911 al ver al hombre con un arma en la mano. Fue detenido cuando subía a su camioneta.

Por
Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero por la calle

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero por la calle

El barrio porteño de Palermo vivió este jueves por la mañana un momento de extrema tensión cuando un hombre fue visto caminando en la vía pública con un revólver en la mano. El episodio ocurrió alrededor de las 6.50 en la intersección de Fitz Roy y Nicaragua y generó alarma entre los vecinos, que de inmediato dieron aviso al 911.

Te puede interesar:

Lo atacaron en patota y lo mataron a golpes a la salida de Tropitango: identificaron a dos agresores

Según relataron testigos, el hombre, de entre 35 y 40 años, se encontraba en cuero y aparentemente desorientado. Tras caminar algunos metros con un arma calibre .32 en la mano, se subió a una camioneta. En ese momento, personal policial que ya se encontraba en la zona logró interceptarlo y reducirlo sin que se produjeran disparos ni heridos.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron el revólver en el asiento del acompañante, el mismo que el hombre llevaba instantes antes. De acuerdo con el testimonio de vecinos, el sospechoso habría salido minutos antes de un boliche cercano, donde habría mantenido una discusión con otra persona, y luego se habría dirigido a su domicilio para buscar el arma con la intención de “hacer justicia”.

El detenido no posee antecedentes penales y quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho. El episodio ocurrió a pocos días del caso del cabo alcoholizado que efectuó 14 disparos en Villa Crespo, un antecedente reciente que vuelve a encender la alarma por situaciones de violencia armada en la Ciudad de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Incendio en un edificio de Microcentro: hay 70 evacuados y tres asistidos

Hallaron una mano humana en estado de descomposición en Caleta Olivia.

Escalofriante hallazgo en Santa Cruz: encontraron una mano humana en estado de descomposición

play

Una joven acusada de viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: un error la delató

Por el hecho intervino la Policía de Mendoza.

Horror en Mendoza: un joven fue asesinado durante una pelea de vecinos

play

Conmoción en Comodoro Rivadavia por el femicidio de Valeria Schwab: masiva marcha para pedir justicia

El test de alcoholemia le dio 0,56, cuando la tolerancia en la provincia de Buenos Aires para conducir es 0.

"Vengo de un asado": la insólita excusa de un Policía Federal tras dar positivo de alcoholemia

Rating Cero

Presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad.
play

Imperdible para ver en el verano 2026: la serie de Netflix de 8 capítulos de 30 minutos

Esta producción generó impacto inmediato y se posicionó entre las más reproducidas a nivel global por la vigencia intacta de su protagonista.
play

Esta película tiene a los 3 mosqueteros junto a Leonardo Di Caprio y fue furor en los 90: acaba de llegar a Netflix

Alex, de 32 años, volvió a sorprender en redes sociales.

"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La modelo habló de las infidelidades de su exmarido como motivo de su separación.

El "efecto Wanda Nara": Keita Baldé se separó de su esposa tras las versiones de infidelidad

últimas noticias

Es un ejercicio muy sencillo con gran impacto en la salud. 

El ejercicio sencillo para proteger las rodillas y no tener problemas

Hace 9 minutos
Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.

ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

Hace 18 minutos
Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

Hace 19 minutos
Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

Hace 20 minutos
Anses confirmó el monto del bono para jubilados en febrero.

Se confirmó de cuánto será el bono para jubilados de ANSES en febrero 2026

Hace 25 minutos