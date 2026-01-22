Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero y armado por la calle Ocurrió este jueves por la mañana en la esquina de Fitz Roy y Nicaragua. Vecinos alertaron al 911 al ver al hombre con un arma en la mano. Fue detenido cuando subía a su camioneta. Por + Seguir en







El barrio porteño de Palermo vivió este jueves por la mañana un momento de extrema tensión cuando un hombre fue visto caminando en la vía pública con un revólver en la mano. El episodio ocurrió alrededor de las 6.50 en la intersección de Fitz Roy y Nicaragua y generó alarma entre los vecinos, que de inmediato dieron aviso al 911.

Según relataron testigos, el hombre, de entre 35 y 40 años, se encontraba en cuero y aparentemente desorientado. Tras caminar algunos metros con un arma calibre .32 en la mano, se subió a una camioneta. En ese momento, personal policial que ya se encontraba en la zona logró interceptarlo y reducirlo sin que se produjeran disparos ni heridos.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron el revólver en el asiento del acompañante, el mismo que el hombre llevaba instantes antes. De acuerdo con el testimonio de vecinos, el sospechoso habría salido minutos antes de un boliche cercano, donde habría mantenido una discusión con otra persona, y luego se habría dirigido a su domicilio para buscar el arma con la intención de “hacer justicia”.

El detenido no posee antecedentes penales y quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho. El episodio ocurrió a pocos días del caso del cabo alcoholizado que efectuó 14 disparos en Villa Crespo, un antecedente reciente que vuelve a encender la alarma por situaciones de violencia armada en la Ciudad de Buenos Aires.