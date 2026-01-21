21 de enero de 2026 Inicio
Conmoción en Comodoro Rivadavia por el femicidio de Valeria Schwab: masiva marcha para pedir justicia

La joven salió a caminar y encontraron su cuerpo en un barranco cerca del cerro Chenque. "Necesito que me den respuestas, no tengo resultados de la autopsia", expresó su hermana en diálogo con C5N.

Por

Femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia: la familia realizó una masiva marcha para pedir justicia

El cuerpo de Valeria Schwab fue encontrado en las inmediaciones de un barranco cerca del cerro Chenque en Comodoro Rivadavia. La joven había salido a caminar durante la noche y no volvió a su casa; su familia denunció la falta de información sobre el caso y realizó una masiva marcha para pedir justicia.

El test de alcoholemia le dio 0,56, cuando la tolerancia en la provincia de Buenos Aires para conducir es 0.
Amigos de Valeria encontraron su cuerpo cerca de las 4 de la mañana, después de que la joven dejara de responder mensajes cerca de las 23. Su hermana Jéssica habló con C5N y contó cómo fueron los momentos antes de su desaparición.

Valeria salió a caminar cerca de las 22 horas del martes 13 de enero; cuando llega al centro, saca una foto y sube una historia a su cuenta personal de Instagram. Cuando pega la vuelta para volver a su casa, le avisa a su novio a las 23:07, que va caminando por el Chalet Huergo; sin embargo, minutos después, 23:09, su pareja recibe una llamada perdida de ella desde WhatsApp.

Valeria Schwab 21 -1-26 (1)

"Para mí en ese momento la estaban agarrando, porque en ese lugar no había luz, no había presencia policial, no había nada, era una boca de lobo", explicó Jéssica. Tan solo media hora después de ver que Valeria no respondía los mensajes, salieron a buscarla.

"No podía ser que tardara más de 15 minutos en llegar", sentenció su hermana; a partir de ahí salió junto a la pareja de Valeria para poder realizar la denuncia.

Cerca de las 3 de la mañana, la Policía se presenta en la zona donde Valeria desapareció; cerca de las 4 de la mañana, los amigos de Valeria primero encuentran su zapatilla y después el cuerpo.

Su hermana denunció también la identidad de un hombre, que sería el supuesto asesino de Valeria, según una de las hipótesis del caso, que apareció muerto dentro de una vivienda donde trabajaba. "Aparecieron en los medios las fotos del supuesto asesino de mi hermana; no puedo entender qué seriedad tiene este caso, cómo pueden divulgar información importante en los medios de comunicación", expresó.

Jessica también contó que el certificado de muerte de Valeria que le entregaron dice "muerte por asfixia" y que todavía no se comunicaron para brindarle información sobre el resultado de la autopsia. "Mi teoría es que fue más de una persona; mi hermana tenía una fuerza impresionante, la luchó", añadió.

